L'homosexualité est-elle nouvelle en Afrique ?

Actuellement, au Sénégal, l’article 319 du Code pénal punit d’un à cinq ans d’emprisonnement toute personne qui aura commis un "acte contre-nature" avec un individu de son sexe.

Une peine que des députés ont cherché à durcir, estimant que la pratique serait contraire aux valeurs locales.

Pourtant, l’homosexualité est une réalité ancienne au Sénégal, s’illustrant notamment par le terme wolof góor-jigéen, qui signifie homme-femme.

Une formulation que l’on retrouve par ailleurs dans d’autres langues africaines, à en croire Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, qui pense que l’homosexualité n’est pas étrangère à l’Afrique, à la suite de ses recherches scientifiques sur le sujet.

"Le simple fait que le mot existe en wolof fait ressortir l’idée d’avoir à la fois du masculin et du féminin. Ce concept associant le masculin et le féminin se retrouve aussi bien au Sénégal que dans d’autres pays africains. L’idée d’homosexualité est donc ancienne dans les cultures africaines. Elle est largement documentée et répandue", M. Niang auteur

Un rôle social dans la société traditionelle

Au Sénégal, les góor-jigéens ont toujours occupé une fonction sociale, entretenant des rapports de tolérance avec le reste de la société, explique le chercheur.

Leur statut était reconnu et ils bénéficiaient même d’une protection, en raison du rôle important qu’ils jouaient au sein des communautés traditionnelles féminines.

On fait toujours appel à eux pour organiser des cérémonies de baptêmes, des mariages ou à l’occasion de grands rassemblements. Mais leur existence est moins bien acceptée qu’avant.

Rejet de l'homosexualité

Comment comprendre alors que l’homosexualité qui ne souffrait d’aucun rejet social ait acquis, au fil du temps, une image négative ?

Il y a eu d’abord l’effet de la colonisation car les premières lois qui pénalisent l’homosexualité sont apparues à l’époque coloniale. Ces lois ont été reconduites après les indépendances.

Ensuite, en plus de la répression légale, le repli actuel serait dû à la visibilité acquise en Europe et aux Etats-Unis par l’homosexualité.

"Si on voit ce qui se passe dans les pays occidentaux, c’est la reconnaissance du mariage gay, il y a des parades gays (…) C'est à ce moment-là que la société sénégalaise a commencé à se méfier de ce qu'elle considère être un agenda occidental", indique Sadikh Niasse, le secrétaire général de la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme.

Montée du radicalisme religieux ?

Le débat autour de l’homosexualité est "pollué", regrette de son côté un défenseur des droits de l’Homme, qui a requis l’anonymat. "Avec la montée du radicalisme religieux, avec des gens qui instrumentalisent l’homophobie, tout débat sur la question reste plombé", explique-t-il.

En attendant que les discours s’apaisent, les homosexuels continuent de subir l'exclusion. Une manifestation contre l’homosexualité a ainsi rassemblé des milliers de personnes le 20 février dernier à Dakar.

Une situation que déplore Souleymane Diouf, le porte-parole du collectif Free Sénégal, qui défend les droits des homosexuels.

"Nous continuons de noter qu'il y a des personnes homosexuelles qui sont exclues de leurs quartiers, de leurs logements et qui ne peuvent pas accéder aux soins. Et quand elles sont violentées, il n'y a pas de recours juridique possible. Nous demandons donc la protection de tous les citoyens sénégalais, dont celle de la communauté LGBT, qui en est fait partie", explique-t-il.

Le socio anthropologue, Cheikh Niang, met en garde contre le risque d’une politique de violence envers les homosexuels.

"Une fois qu’un discours de violence et d’exclusion commence à s’établir, envers un groupe, il ne s’arrête pas. Il pourrait toucher d’autres groupes. Si on veut éviter cela, il faut des discours apaisés. Or les discours extrémistes et autres appels à la violence ne permettent pas cette réflexion, nourrie par des données culturelles, historiques, sociales, qui peut amener les gens à s’écouter. Les discours extrémistes n’autorisent pas non plus d’avoir une réflexion permettant de construire une société qui, en même temps qu’elle protège des personnes potentiellement vulnérables, laisse les gens vivre de manière apaisée, ce qui se passe dans leurs chambres", dit-il.

Le mot góor-jigéen est aujourd’hui vécu comme une stigmatisation par beaucoup d’homosexuels sénégalais. La peur des violences et des discriminations pousse nombre d’entre eux à l’exil.