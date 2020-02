Les origines de Bibi Titi Mohamed 

Dans les années 1950, Bibi Titi Mohamed sera l'une de celles qui fait pression pour l'indépendance du Tanganyika vis-à-vis des Britanniques, aux côtés de Julius Nyerere, sous l'égide de l'Union nationale africaine du Tanganyika (Tanu).

Elle est une pionnière de la participation des femmes à cette lutte pour l'indépendance du pays. C'est elle qui a convaincu un grand nombre de femmes de se joindre à la lutte, en tant que dirigeante de l'aile féminine du parti Tanu.

Bibi Titi Mohamed avec Julius Nyerere

Elle était chargée de recruter ces forces féminines et de les convaincre à adhérer aux idéaux et discours politiques du mouvement.

Ascension ....

Le Tanganyika obtient son indépendance en 1961. Quelques années plus tard, en 1964, le pays s'unit avec Zanzibar pour former la Tanzanie.

Bibi Titi Mohamed occupe alors différents postes ministériels sous le président Julius Nyerere.

... la chute

Mais sa carrière s'arrête brutalement lorsqu'elle s'oppose à l'idéologie socialiste de Nyerere.

En 1969, avec six autres personnes, dont le ministre du Travail Michael Kamaliza et plusieurs officiers de l'armée, Bibi Titi Mohamed est arrêtée et accusée de complot pour renverser le gouvernement.

Elle et ses co-accusés deviennent ainsi les premiers Tanzaniens à être accusés de trahison.

Bibi Titi Mohamed accusée de trahison

Après 127 jours de procès, Bibi Mohamed est condamnée à la prison à vie. Elle est finalement libérée en avril 1972 par une grâce présidentielle.

Mais cette période la marquera pour le reste de sa vie. Bibi Titi Mohamed vivra par la suite isolée de sa famille et de ses anciens amis du parti.

Quel souvenir a laissé Bibi Titi Mohamed ?

Après la rupture avec Julius Nyerere, les informations sur Bibi Titi Mohamed sont devenues plus rares. Pendant longtemps, le gouvernement est aussi resté silencieux sur les actions passées de Bibi Titi Mohamed.

Bibi Titi Mohamed lors de sa libération

Ce manque de reconnaissance de la contribution de Bibi Titi Mohamed à la lutte de libération du Tanganyika rejoint celui, plus général, du manque de reconnaissance de la contribution des femmes aux événements politiques dans l'histoire, sur le continent et ailleurs.

Il faut toutefois faire remarquer que les choses ont légèrement changé en 1991.

Dans une publication du parti célébrant les 30 ans de l'indépendance, Bibi Titi Mohamed était mentionnée comme "une héroïne de la lutte pour la liberté".

Aujourd'hui, une des rues principales de Dar es Salaam porte son nom. De nombreux Tanzaniens se souviennent d'elle comme la "Mère de la Nation".