Les femmes de Guinée contre la polygamie

La Coalition des femmes et filles de Guinée refuse le nouveau code civil qui légalise la polygamie. Le texte a été adopté le samedi 29 décembre 2018 par les députés de l'Assemblée nationale. Mais il doit encore être promulgué par le président de la République pour avoir force de loi.

Or Alpha Condé s'est opposé à sa signature, renvoyant le texte à ce qu'on appelle une deuxième lecture, autrement dit un réexamen par les députés.

D'après le porte-parole de la présidence, cette décision est motivée par l'attitude des femmes députées tant du parti au pouvoir que de l'opposition qui sont sorties de l'hémicycle pour exprimer leur refus de la légalisation de la polygamie. Cette démarche du président guinéen est-elle réellement sincère ?

Ecoutez (en cliquant sur l'image principale de l'article ci-dessus) la réaction du Dr. Makalé Traoré, professeur d'université, présidente de la Coalition des femmes et filles de Guinée et par ailleurs présidente du Réseau des femmes ministres et parlementaires francophones.