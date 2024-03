Les dirigeants polonais en visite à Washington

Si tout oppose le président et son chef du gouvernement, Andrzej Duda et Donald Tusk parlent d’une seule voix lorsqu’il s’agit de la sécurité nationale.

Le président Andrzej Duda ne cache pas sa proximité avec le PiS, l’ancien parti conservateur et nationaliste au pouvoir en Pologne, défait aux dernières élections législatives par la coalition de centre-gauche dirigée par le Premier ministre Donald Tusk.

Les sujets qui fâchent sont nombreux, mais sur la question de la sécurité en Europe centrale, les deux dirigeants parviennent à mettre leurs différends de côté.

Alors que les Etats-Unis sont considérés comme le principal garant de la sécurité de la Pologne, Varsovie veut renforcer le flanc est de l'Otan, menacé par la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Andrzej Duda et Donald Tusk se rendaient ainsi ce mardi (12.03) à Washington pour être reçus ensemble par le président américain Joe Biden.

Signe de l’unité en matière de Défense, avant de s’envoler pour Washington, le chef de l’Etat polonais a convoqué une réunion des membres du Conseil de sécurité nationale polonais. Cet organe consultatif comprend notamment les présidents des deux chambres du Parlement et plusieurs ministres clés du gouvernement.

Joe Biden (à gauche) défend sans équivoque le soutien militaire des Etats-Unis à l'Ukraine Image : EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

L'élargissement de l'Otan il y a 25 ans

L'invitation à la Maison Blanche est un "geste très important" pour la Pologne, a lancé Andrzej Duda lundi (11.03) à l'ouverture de la réunion du Conseil. "Sur les questions de sécurité, nous sommes unis en Pologne. Ce message est envoyé au monde entier", s’est-il félicité.

Depuis la chute du Mur de Berlin, les Etats-Unis sont un "fondement de la sécurité stratégique". Lors de sa rencontre avec Joe Biden, Andrzej Duda a l'intention de plaider pour que les pays membres de l’Otan consacrent au moins 3 % de leur Produit intérieur brut (PIB) à la Défense, contre un minimum de 2 % actuellement. La Pologne dépense plus de 4 % de son PIB pour ses forces armées.

La date de ce voyage aux Etats-Unis n'a pas été choisie au hasard. Il y a exactement 25 ans, la Pologne rejoignait l'Otan, en même temps que la République tchèque et la Hongrie.

C'était le début de la politique d'élargissement de l’Alliance atlantique. Après cinq décennies de domination soviétique dans l’est de l’Europe et après les invasions de la Hongrie (1956) et de la Tchécoslovaquie (1968), l’élargissement répondait à un profond besoin de sécurité dans la région.

Pour les Etats-Unis, la visite de la délégation polonaise est l’occasion de "montrer notre gratitude pour tout ce que la Pologne a fait, non seulement en tant qu'excellent allié au sein de l'Otan, mais aussi en tant que soutien de l'Ukraine", a déclaré le directeur de la communication du Conseil national de sécurité des Etats-Unis, John Kirby.

La Pologne a été en première ligne dans l'accueil des réfugiés ukrainiens Image : Mike Segar/REUTERS

Les Polonais largement favorables à la présence américaine

"Les Américains savent que le double pouvoir existe dans la politique étrangère polonaise", note Bohdan Szklarski, spécialiste des Etats-Unis à l'université de Varsovie, pour expliquer la présence à la fois du président et du Premier ministre.

Avec cette double invitation, Washington veut éviter que les questions fondamentales de sécurité soient prises dans le tourbillon des conflits de politique intérieure, estime l’analyste.

La Pologne est considérée par Washington comme un allié fiable. L'aéroport de Jasionka, près de Rzeszow, dans le sud-est de la Pologne, est devenu la principale plaque tournante pour le soutien à l'Ukraine. Actuellement, 10.000 soldats américains sont stationnés en Pologne. Et l'infrastructure militaire américaine est régulièrement optimisée.

La présence américaine bénéficie d'un large soutien de la part des principales forces politiques dans le pays. Elle est aussi acceptée par la population, au point d’être saluée par deux tiers des Polonais selon un récent sondage.

L’aide militaire à l’Ukraine

En raison de son soutien sans faille à l’Ukraine, Joe Biden peut également compter sur un large soutien des Polonais.

Donald Tusk avait vivement réagi, début février, au refus des Républicains de voter la nouvelle enveloppe d’aide à Kiev. "Chers sénateurs républicains, Ronald Reagan, qui a aidé des millions d'entre nous à retrouver notre liberté et notre indépendance, doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Honte à vous", avait-il réagi sur le réseau social X.

Le président Andrzej Duda, qui souhaite voir Donald Trump revenir à la Maison Blanche, avait alors désavoué son chef du gouvernement. Pour lui, "l'alliance Pologne-USA doit être forte, indépendamment de qui exerce actuellement le pouvoir en Pologne et aux Etats-Unis. Insulter la moitié de la scène politique américaine ne sert ni nos intérêts économiques ni la sécurité de la Pologne".

La Maison Blanche a annoncé mardi une nouvelle aide militaire de 300 millions de dollars pour subvenir aux besoins "urgents" de Kiev Image : Janek Skarzynski/AFP/Getty Images

Les électeurs d'origine polonaise aux Etats-Unis

Au-delà des questions de sécurité, la visite représente aussi un enjeu de politique intérieure pour Joe Biden. Entre neuf et dix millions de personnes d'origine polonaise vivent aux Etats-Unis - un potentiel de voix non négligeable pour la présidentielle de novembre. De plus, sur le plan économique, les Etats-Unis restent certes loin derrière l'Allemagne et d'autres partenaires européens, mais les échanges commerciaux avec la Pologne sont en augmentation.

La Pologne représente notamment un important acheteur pour l'industrie de l'armement américaine. En février, le Département d'Etat américain a ainsi approuvé la vente d'un système de surveillance aérienne et terrestre pour 1,2 milliard de dollars.

Plus largement, sur la liste des achats et des commandes polonaises figurent le système de défense aérienne Patriot (15 milliards de dollars), 96 hélicoptères ultramodernes AH-64E "Apache" (douze milliards de dollars), des lance-missiles Himars (dix milliards de dollars) et des chars de combat Abrams (six milliards de dollars).

Par ailleurs, le gouvernement de Donald Tusk est décidé à poursuivre la construction de centrales nucléaires, alors que Varsovie et Washington ont passé en 2020 un accord sur le développement de l'énergie nucléaire.