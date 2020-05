Les communales au Bénin, un avant-goût de la présidentielle de 2021 ?

Sur les 1.815 sièges de conseillers communaux à pourvoir dans les 77 communes du pays, l'Union progressiste et le Bloc républicain en ont remporté 1.555, soit plus de 80%. Une victoire écrasante qui vient s'ajouter à celle obtenue aux législatives d'avril 2019. Pour certains observateurs la voie est désormais libre pour Patrice Talon dans la perspective de la présidentielle de 2021. Le code électoral prévoit en effet que pour être candidat à la présidentielle, il faut 16 parrainages venant de députés ou de maires. Une condition qui pourrait être diificile à satisfaire par l'opposition. Mais, pour le professeur Hygin Kakaï de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey-Calavi, les jeux sont ouverts pour 2021.