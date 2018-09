Les choses se précisent au Togo : quelle stratégie pour l’opposition ?

Le nombre de députés qui est de 91, reste inchangé. La commission électorale nationale indépendante, la CENI a de son côté, déjà établi un chronogramme pour le referendum couplé aux élections locales le 16 décembre et les législatives le 20 décembre prochain.

La stratégie de l’opposition : la marche dans la désunion

Ces manifestations sont programmées les 22 et 23 septembre dans une vingtaine de ville du Togo. Elles visent à exiger, selon l’opposition togolaise : "L’arrêt immédiat de l’organisation unilatérale des élections législatives par une commission électorale nationale indépendante aux ordres et décriée par le peuple".

Mais deux ses membres se sont désolidarisés de l’organisation de ces manifestations. Il s’agit du PNP, le parti national panafricain et le CAR, le comité d’action pour le Renouveau. L’opposition togolaise peine donc à agir à l’unisson. Et c’est un malaise au sein de la coalition.

"La coalition est à la croisée des chemins", a déclaré Nathaniel Olympio, du parti des Togolais, membre de la coalition de l’opposition togolaise. Pour ce dernier, "la coalition doit montrer sa capacité à surmonter les difficultés sur son chemin. Et elle doit être aujourd'hui, dans une position qui lui permette de porter un message fort, de porter une action forte".

La CENI met les bouchées doubles

La CENI poursuit de son côté, les préparatifs des élections dont elle a annoncé les dates. Le gouvernement réuni en conseil des ministres a confirmé les dates de la révision des listes électorales ainsi que le découpage électoral.

Et pour Nathaniel Olympio, ces différentes initiatives du gouvernement et de la CENI constituent une provocation. "La CENI peut courir, peut se précipiter mais, les Togolais, je pense, ne sont plus à même d'accepter n'importe quoi, Les Togolais ne sont plus à même de laisser faire tout ce que le régime veut, quand il veut", selon Olympio.

Le pouvoir et l’opposition ne s’entendent pas sur l’exécution de la feuille de route de la CEDEAO pour aboutir à des réformes politiques et des élections législatives au Togo. Et une visite au Togo des deux facilitateurs, les présidents du Ghana et de la Guinée est très attendue.