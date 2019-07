Les attentes en Afrique après l'élection de von der Leyen à la tête de la Commission de l'UE

A la présidence de la Commission de l’Union européenne, les responsabilités d’Ursula von der Leyen ne seront plus les mêmes. Mais pour le politologue nigérien Ahmadou Boubakar Hassane, son élection comme présidente de la Commission donne une lueur d’espoir dans la lutte contre le terrorisme.

"Il y a beaucoup de projets, de programmes qui sont financés justement par l’Allemagne. Les relations sont au beau fixe. Pour preuve, vous avez vu récemment la visite de la chancelière allemande Angela Merkel au Niger où elle a réitéré le soutien de l’Allemagne à notre pays dans beaucoup de secteur", explique Ahmadou Boubakar Hassane.

Il estime qu'"aujourd’hui une ressortissante allemande à la tête de la Commission de l’Union européenne ne peut qu’aider le Niger et de façon générale à l’ensemble de l’Afrique et la région du Sahel en particulier."

"Une vision beaucoup plus pragmatique"

C’est qu’espère Boubacar Salif Traoré, spécialiste des questions de géopolitique et de sécurité dans la zone sahélo-saharienne.

" Concrètement la vision va être une vision beaucoup plus pragmatique. On a vu effectivement certaines prises de paroles sur le continent africain de la part des autorités allemandes qui n’y sont pas allées par mille chemins, qui ont tout de suite dit justement les sujets les plus importants au cœur du débat pour tenter de proposer des solutions concrètes."

L'Union européenne tout comme l'Allemagne mène des missions sécuritaires en Afrique de l’ouest aux côtés du G5 Sahel.