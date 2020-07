L'Egypte menace d'intervenir en Libye

L’Egypte va-t-elle intervenir militairement en Libye ?

Le Parlement égyptien a en tous cas donné, lundi, son feu vert à une possible intervention armée hors des frontières du pays.

Certes, le parlement ne cite pas directement la Libye, mais les débats ont bien porté sur ce pays voisin devenu le théâtre d’une guerre par procuration entre des acteurs internationaux dont l’Egypte et la Turquie.

Sur une possible intervention militaire de l’Egypte en Libye, écoutez ci-contre l'analyse de Riadh Sidaoui. Il dirige le CARAPS (Centre arabe de recherche et d’analyse politique et sociale) à Genève, en Suisse.