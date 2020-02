Le vote des Afro-Américains très attendu lors de la primaire démocrate en Caroline du Sud

Pour ses primaires, c’est la première fois depuis le début du processus de désignation que les Afro-Américains s’exprimeront en masse ! Ils représentent près de 60% de l'électorat démocrate dans cet Etat du sud-est du pays.

Dans l’église Mason de la petite ville de Conway (Caroline du Sud), la chorale de gospel assure le spectacle. Mais dans quelques minutes, place à la politique: les représentants de plusieurs candidats à la primaire démocrate prendront la parole pour tenter de convaincre les quelque 300 électeurs afro-américains dans la salle.

Parmi eux, Timmy Williams, encore indécis à quelques jours du vote.

"Je viens voir qui me donnera le plus pour mon argent. Je cherche un candidat qui va aider l'économie, tenir ses promesses et surtout revenir nous voir en Caroline du Sud une fois élu…" explique t-il.

Pendant des mois, l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, dominait les intentions de vote au sein de l'électorat afro-américain. Mais ses revers dans les trois premières primaires ont semé le doute sur sa capacité à battre Donald Trump. Les six autres candidats en lice cherchent donc à en profiter. Soutien aux entrepreneurs noirs, financement des universités afro-américaines, lutte contre les discriminations raciales: ils multiplient les promesses pour séduire cette communauté qui souffre toujours d’un manque d'opportunités économiques en Caroline du Sud et ailleurs.

Les candidats du parti démocrate lors d'un débat télévisé sur CBS le 25 février 2020.

Un candidat en progression

Pour le moment, Tom Steyer, un candidat milliardaire qui a lourdement investi dans des associations afro-américaines locales, progresse dans les sondages, tout comme le démocrate socialiste Bernie Sanders. Favori des primaires, il est partisan de l’augmentation du salaire minimum et de la création d’une couverture santé universelle.

Kendra Stewart est professeure de sciences politiques au College of Charleston:

"Les éditorialistes qui défendent Bernie Sanders dans la presse ne sont pas des Afro-Américains de Caroline du Sud et peu d'élus locaux le soutiennent. Mais on voit qu’il a le vent en poupe en raison notamment de ses bons résultats aux primaires précédentes. Battre Donald Trump est la seule chose qui importe aux démocrates aujourd’hui" précise t-elle.

Avant l’ouverture des bureaux de vote, samedi 29 février, Joe Biden est toujours en tête des intentions de vote en Caroline du Sud. Un sondage de l'université Clemson sorti mercredi le donne victorieux avec 35% de soutien, devant Tom Steyer (17%) et Bernie Sanders (13%).