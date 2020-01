International

Le silence assourdissant de l'UA dans le dossier libyen

Alors que la Turquie s'apprête à envoyer des troupes en Libye et que le conflit sur place s'internationalise de plus en plus, l'Union africaine reste désespérément muette.

Écouter l'audio 04:09 "C'est une démission totale de l'Union africaine" (Sedick Abba)

Sans surprise, les députés turcs ont voté une motion autorisant l'envoi de soldats en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Cette mesure risque d'aggraver et de complexifier encore un peu plus le conflit qui déchire la Libye depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Elle représente aussi une menace supplémentaire de déstabilisation pour les pays voisins, notamment le Niger et le Tchad. Dans ce contexte, comment expliquer le silence de celle qui devrait pourtant avoir le premier mot dans cette crise : l'Union africaine ? Voici des éléments de réponses avec Sedik Abba, spécialiste des questions de sécurité et de géostratégie sur le continent. Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter son interview.

Audios et vidéos sur le sujet