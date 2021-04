Le retour triomphal de Francis Ngannou au Cameroun

C’est un accueil triomphal qui a été réservé à Francis Ngannou ce lundi 26 avril pour son retour sur ses terres après son titre mondial UFC remporté le 27 mars dernier.

Une foule compacte l'attendait déjà à l’aéroport de Douala. Une foule qui a suivi ensuite son véhicule dans les rues de la ville, où il a paradé pendant plusieurs heures. Francis Ngannou s’est aussi rendu chez le Gouverneur pour lui présenter sa ceinture.

Le soir, c’est un gala, organisé par une grande entreprise de télécommunication, qui a été organisé en son honneur.

L'hommage à ses supporters et compatriotes

Durant l’événement, Francis Ngannou n’a pas manqué de remercier chaleureusement tous ses supporters sous un tonnerre d'applaudissements.

"Ça fait un mois que j’attends impatiemment ce jour et finalement il est là. Cela me fait chaud au cœur de voir la population, tout le monde qui s’est mobilisé pour me souhaiter la bienvenue à la maison", a-t-il déclaré devant les invités.

"Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez, car c’est ce soutien là qui m’a permis de tenir le coup jusqu’ici. Il y a trois ans, j’ai échoué dans ma mission, mais je vous avais promis que je ramènerai la ceinture à la maison et ce sont vos encouragements quotidiens que je reçois qui sont ma motivation."

Après ce bain de foule à Douala, Francis Ngannou est attendu ce mercredi (28.04) à Yaoundé, où il sera accueilli par le Professeur Narcisse Mouelle Kombi, le ministre camerounais des Sports. Ce déplacement à la capitale sera une occasion supplémentaire pour le combattant d'aller à la rencontre du peuple camerounais.