Le plan de table du dialogue national au Tchad

Dialogue au Tchad : les principaux participants et les sceptiques

Mahamat Idriss Déby Itno promet un dialogue "démocratique"

Selon un décret qu'il a signé, Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la transition au Tchad, promet que le dialogue national inclusif sera non seulement "libre et démocratique" mais aussi "souverain" et ses décisions "exécutoires". Le dialogue doit en principe déboucher sur des élections.