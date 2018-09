"Le manque de justice crée les conditions de la radicalisation politique"

Le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Afrique de l'ouest et au Sahel insiste sur la nécessité de mieux rémunérer les juges pour renforcer leur indépendance. Mais il faut aussi veiller, selon lui, à ce que la justice soit la même pour tous car le sentiment d'impunité pousse à la radicalisation politique. Il s'exprimait lors d'une rencontre sur le sujet au Niger.

La Conférence régionale sur "l’impunité, l’accès à la Justice et les Droits de l’Homme dans le contexte de nouvelles menaces à la paix et à la sécurité en Afrique de l’Ouest et au Sahel" a été organisée par le Ministère de la Justice en partenariat avec les Nations Unies, l’UNOWAS, le G5 Sahel, l’Union Africaine, la Commission de la CEDEAO et d’autres partenaires. Décideurs politiques, responsables et Experts du monde judiciaire, représentants d’organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales étaient présent.

Mohamed Ibn Chambas le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Afrique de l'ouest et au Sahel s'est exprimé sur la question de la justice en Afrique à cette occasion.

