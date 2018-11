Le G20 sur fond de guerre commerciale

Le sommet du G20 s'est ouvert aujourd'hui à Buenos Aires, en Argentine. C'est la première fois que ce type de réunion se déroule en Amérique du sud.

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine est au centre de ce sommet tandis que l'Afrique sera peu présente.

Panne d'avion, la chancelière Merkel retardée

Les chefs d'Etat et de gouvernement des vingt premières économies mondiales se réunissent vendredi et samedi dans une capitale argentine sous haute surveillance.

Angela Merkel a dû redescendre de son avion pour cause de défaillance technique de l'appareil

La chancelière allemande, Angela Merkel, a manqué le début de la réunion en raison d'une avarie, hier soir, sur son avion qui l'a obligée à finir le voyage sur une ligne régulière. Les autorités excluent tout acte de malveillance, il s'agit bien d'un nouveau souci technique qui a contraint l'appareil à atterrir d'urgence.

L'Allemagne, qui a accueilli la rencontre en 2017, continue à mettre l'accent sur l'Afrique.

Le modèle allemand cité par Ramaphosa

Selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le partenariat G20-Afrique lancé à Hambourg est un succès. Il admire particulièrement "le système allemand, dans lequel travailleurs, entreprises et Etat collaborent[...]. Nous nous en inspirons. Nous pouvons dire que nous allons l'essayer. L'un des défis à relever dans ce domaine est le manque de compétences. Notre pays manque sérieusement de compétences. L'Allemagne peut beaucoup nous apporter dans ce sens."

Toutefois, l'Afrique n'est pas le sujet central de ce G20. L'attention va se focaliser sur la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine avec la décision des Etats-Unis de taxer les importations d'acier et d'aluminium chinois.

Donald Trump doit s'entendre avec son homologue chinois sur les taxes douanières

Des taxes et un bras de fer

Un accord bilatéral entre la Chine et les Etats-Unis est annoncé lors de ce sommet. Il concernerait en premier lieu les voitures, le lait et la volaille et pourrait être renégocié tous les dix ans.

Les conflits commerciaux entre les deux puissances ont un impact négatif sur les échanges internationaux, a estimé la directrice du Fonds Monétaire Internationale (FMI), Christine Lagarde qui pense que "cela montre les conséquences que les mesures auront sur les performances économiques mondiales. Dans le pire des cas, elles reculeront d'environ 0,5%. Voici donc nos estimations et nous les partageons avec tous ceux que le commerce intéresse."

Enfin, en marge du sommet, le président américain a annulé sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Officiellement, Donald Trump invoque l'escalade militaire déclenchée par Moscou contre l'Ukraine.

Le président russe, lui, dénonce le recours au protectionnisme commercial et il qualifie les sanctions de "pratique vicieuse".

En revanche, il a affiché son soutien à "MBS", le prince héritier saoudien. Or Mohammed Ben Salmane est soupçonné par plusieurs Etats occidentaux d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Le Canada, les Etats-Unis et le Mexique ont signé le nouvel accord nord-américain sur le libre-échange.

Affiche de défenseurs des droits humains altermondialistes, contre le G20, accusé de collusion avec le FMI

Comme à chaque sommet du G20, les voix contestataires se sont fait entendre aussi. Une grande manifestation anti-G20 est prévue samedi à l'appel de nombreuses ONG et associations.