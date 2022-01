Le Cameroun de Choupo-Moting prêt pour sa CAN

Eric Maxim Choupo-Moting avait 10 ans lorsque le Cameroun a remporté sa troisième Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria, en 2000. Les Lions indomptables avaient battu les Super Eagles aux tirs au but et Rigobert Song a soulevé le plus plus prestigieux trophée du continent devant un pays hôte dépité. Il se souvient encore de ces grands moments du football camerounais :

"C'était un grand match. Je me souviens que lorsque j'étais petit, je regardais la finale avec Eto'o de notre côté et Okocha de l'autre côté, c'était un plaisir de voir ces matchs. Ce sont des matchs qui m'ont motivé à jouer pour mon pays et c'est un rêve maintenant de représenter le Cameroun", affirme l'attaquant du Bayern Munich.

Une ambition assumée

Né à Hambourg, en Allemagne, Eric Maxim Choupo-Moting est l'une des vedettes de l'équipe camerounaise qui se battra pour le titre africain sur son propre sol ce mois-ci.

Le Cameroun a terminé quatrième la dernière fois qu'il a accueilli le championnat en 1972. Depuis, il a remporté cinq titres de champion d'Afrique et pourrait en remporter un sixième dans lessemaines à venir.

Pour Choupo Moting qui ne faisait pas partie de l’équipe championne d’Afrique en 2017, l’objectif est clair, la victoire finale.

"C'est un honneur de jouer la Coupe des Nations à domicile, c'est quelque chose de spécial pour toute la nation. Nous voulons aller le plus loin possible, c'est clair”, dit-il.

Remporter enfin une CAN à domicile

Les Lions indomptables espèrent pouvoir ajouter un sixième titre à leur palmarès et combler leur retard sur les Pharaons. Pour cela, ils devront jouer des coudes avec les autres favoris comme l'Algérie, championne en titre, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana ou encore le Maroc.

Pour François Omam-Biyik, entraîneur adjoint des Super Eagles, lui-même vainqueur de la CAN 1988, le défi est de taille mais le Cameroun est prêt :

"Nous savons que toutes les équipes qui viennent au Cameroun veulent remporter le titre. Nous avons gagné à Surulere, nous avons gagné à Abidjan, nous avons gagné nos cinq titres dans différents pays. C'est un défi difficile à relever mais les Lions sont prêts à défendre leur territoire", dit le technicien, optimiste.

Le Cameroun débute sa campagne dimanche contre le Burkina Faso avant d'affronter l'Éthiopie et le Cap-Vert dans le groupe A.