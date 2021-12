Le Bayern Munich soupçonné de mauvais traitement salarial

Plusieurs entraîneurs de jeunes ont-ils été sous payés par le géant bavarois ?

Selon l'enquête de la WDR, des entraîneurs ont été embauchés par le Bayern Munich pour travailler dix heures par semaine et toucher une base de 450 euros par mois.

Joueurs et staff du Bayern Munich sur le terrain de l'Allianz Arena

Or, il semblerait que dans plusieurs cas, des entraîneurs ont travaillé deux, voire trois ou quatre fois plus de temps par semaine mais n'ont jamais été payés en conséquence. Les longs déplacements pour des tournois en Allemagne n'auraient pas non plus été pris en compte.

La direction du champion d'Allemagne est aussi épinglée par ces entraîneurs pour son comportement. Certains d'entre eux, qui souhaitaient voir leurs heures supplémentaires rémunérées, auraient entendu comme réponse : "des milliers de gens aimeraient être à votre place pour 200 euros par mois".

La justice se saisit de cette affaire

Une enquête a été lancée sur ces irrégularités salariales. Elle est menée par le bureau de douane principal de Munich sur mandat du parquet de Munich I.

Oliver Kahn lors du tirage au sort de la Ligue des champions

L'ensemble des membres du conseil d'administration du club est concerné par cette procédure, parmi lesquels Oliver Kahn, le président du conseil d'administration, ou encore Hasan Salihamidzic, le directeur sportif. Karl-Heinz Rummenigge, qui a laissé sa place à Oliver Kahn l'été dernier, est lui aussi visé.

Ces trois hommes (et d'autres) sont soupçonnés d'avoir été au courant de ces pratiques et de n'avoir rien dit.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle enquête touche un club de Bundesliga : en août dernier, le FC Augsburg avait vu 61 agents du bureau des douanes venir au siège du club et saisir des documents. L'affaire est toujours en cours.

Au Bayern Munich, des témoins devraient être entendus tout au long du mois de janvier.

