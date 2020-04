Le Bayern Munich prépare l'avenir

Il y a tout d'abord eu la prolongation de Hansi Flick le 3 avril. Celui qui était jusqu'à présent entraîneur intérimaire est devenu le patron de l'équipe première, et ce jusqu'en 2023. Cette prolongation de contrat a été suivie par deux autres, celles de l'attaquant Thomas Müller et du milieu de terrain Thiago Alcantara, également jusqu'en 2023.



Leroy Sané en Bavière l'été prochain ?



Les bases consolidées, le Bayern Munich cherche maintenant à se renforcer en observant ce qui se passe à l'extérieur. Depuis quelques jours, la rumeur enfle : Leroy Sané pourrait débarquer en Bavière. "A partir de maintenant nous avons officiellement le mandat d'agent de Leroy Sané et nous pouvons mener des négociations", a déclaré Damir Smoljan, le nouvel agent de l'attaquant allemand, à Sport Bild.

Leroy Sané deviendra-t-il Bavarois l'été prochain ?

Le Bayern n'est en revanche pas le seul club intéressé par Sané : il se murmure que le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également sur les rangs pour s'attacher les services du joueur de Manchester City, qui n'a pas joué de la saison en raison d'une blessure au genou.

Si Sané venait grossir les rangs du Bayern Munich, cela permettrait peut-être d'atténuer la déception Kai Havertz : le milieu de terrain du Bayer Leverkusen qui s'est dit "ouvert à un nouveau défi", et qui pour cela n'exclut pas d'aller à l'étranger. D'autant plus que le Bayern Munich ne semble pas déterminé à payer les 100 millions d'euros d'indemnités que demande Leverkusen.





Manuel Neuer, gardien star du Bayern Munich

L'interrogation Neuer



Enfin, il reste une question importante à régler pour le Rekordmeister : celle de Manuel Neuer. Le portier et capitaine du Bayern Munich, dont le contrat se termine en 2021, n'a toujours pas prolongé. Neuer souhaite rester jusqu'en 2025, là où il se voit proposer pour le moment un contrat jusqu'en 2023 avec un an en option. Par ailleurs, le gardien, qui aura pour concurrent direct le prometteur Alexander Nübel (en provenance de Schalke 04) souhaiterait toucher vingt millions d'euros de salaire par an, ce qui refroidit passablement les dirigeants bavarois.