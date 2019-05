Le 1.FC Cologne est de retour en Bundesliga !

Après quelques semaines de doute (et ce malgré une place de leader de deuxième division), le club rhénan a pris les choses en main hier soir dans le sud de l'Allemagne et s'imposé 4-0 sur la pelouse du Greuther Fürth. Le grand bonhomme de la soirée s'appelle Jhon Cordoba. En effet, le Colombien a marqué un triplé, ce qui porte son total à 20 buts cette saison. Avec 62 points et huit points d'avance sur son dauphin, Cologne ne peut plus être rejoint à deux journées de la fin.

"C'est indescriptible. Beaucoup nous voyaient remonter directement en Bundesliga. Cela n'a pas été facile, mais nous l'avons fait, et de fort belle manière ce soir", s'est réjoui le gardien Timo Horn à l'issue de la rencontre. "C'est un moment incroyable, notamment pour les joueurs qui ont fait le choix de rester au club après notre relégation la saison dernière."

Parmi les joueurs qui ont fait le choix de rester, il y a Timo Horn, bien entendu, sans oublier le capitaine de Cologne Jonas Hector, pourtant courtisé par de nombreuses écuries en Europe.

Dès le coup de sifflet final, les supporters de Cologne sont descendus fêter leurs héros.

Trois équipes pour une ou deux places

Il reste potentiellement deux tickets à prendre pour la montée : deux places qui se joueront entre Paderborn, l'Union Berlin et Hambourg. Au terme de cette 36ème journée de deuxième division, ces trois équipes se tiennent en un point. La deuxième place permet la montée directe dans l'élite; la troisième est synonyme de barrage contre le 16ème de Bundesliga.

Le capitaine Kompany montre la voie

En Angleterre, la course au titre continue de battre son plein. Manchester City a repris la tête de la Premier League en battant Leicester 1-0. Le but de la victoire est venu du capitaine Vincent Kompany, qui a décoché une frappe d'une trentaine de mètres qui n'a laissé aucune chance à Kasper Schmeichel. Grâce à ce succès, City est de nouveau leader avec 95 points, soit un de plus que Liverpool. Lors de la prochaine journée, qui aura lieu dimanche à partir de 14h TU, City jouera à Brighton, tandis que Liverpool recevra Wolverhampton.

Antetokoumpo encore énorme

En NBA, suite des demi-finales de conférence. A l'Est, grâce à un immense Giannis Antetokoumpo (auteur de 38 points et de 16 rebonds) les Bucks de Milwaukee ont battu les Celtics de Boston 113-101 et mènent désormais 3-1 dans la série. A l'Ouest, les Rockets de Houston ont battu les Warriors de Golden State 112-108 en prolongations et reviennent à deux victoires partout.