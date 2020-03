LDC : Le RB Leipzig en quarts de finale

A la Red Bull Arena, c'est Tottenham qui a d'abord cherché à se mettre en évidence et à marquer pour rattraper son retard d'un but. Mais très vite, le RB Leipzig a pris la partie en main. Une domination qui s'est concrétisée dès la 10ème minute de jeu, avec un but de Marcel Sabitzer. Le milieu de terrain autrichien qui est même allé de son doublé une dizaine de minutes plus tard (21ème).

Avec deux buts, Marcel Sabitzer a été le héros du match

Une performance solide, mais pas facile

Par la suite, Leipzig a continué à jouer son football, et en fin de rencontre, c'est Emil Forsberg qui a scellé le sort de la rencontre. Victoire 3-0 du RB Leipzig, qui se qualifie donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. En conférence de presse, l'entraîneur Julian Nagelsmann s'est montré satisfait de la performance de ses joueurs :

"Nous avons eu un peu de mal à entrer dans la rencontre au cours des cinq premières minutes, parce que Tottenham voulait à tout prix marquer. Par la suite, nous avons bien contrôlé le match. Tottenham a essayé de presser un peu plus que lors du match aller, mais nous avions la possession de balle, nous sommes parvenus à nous créer de nombreuses attaques ainsi que des contre-attaques. Nous avons très bien défendu et n'avons concédé qu'une seule grosse occasion. C'est pourquoi je pense que nous avons mérité de nous qualifier pour le tour suivant. Cependant, je n'irai pas jusqu'à dire que c'était facile. Ce serait arrogant de ma part."

Julian Nagelsmann a réalisé une nouvelle prouesse tactique pour emmener Leipzig en quarts de finale

Le show Josip Ilicic

Dans l'autre match de la soirée, Valence recevait l'Atalanta Bergame. Un match qui s'est disputé à huit clos. Ainsi en ont décidé les autorités espagnoles, en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans un stade de Mestalla vide, Valence a tenté à maintes reprises de rattraper son retard sur l'Atalanta. Mais hier soir, l'homme du match jouait dans l'équipe italienne : Josip Ilicic, l'un des hommes de base du système mis en place par Gianpiero Gasperini, a inscrit un quadruplé, et a permis à son équipe de s'imposer 4-3. Vainqueur 8-4 sur l'ensemble des deux rencontres, l'Atalanta se qualifie également pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Cette équipe de l'Atalanta Bergeme n'a décidément peur de rien

Huis clos au Parc des Princes, pas à Anfield Road

Ce merecredi soir, suite des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, avec de nouveau un match à huis clos. A 20h TU, le Paris Saint-Germain recevra le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes sans supporters.

Dans le même temps, Liverpool sera opposé à l'Atletico Madrid. Battu 1-0 à l'aller en Espagne, le tenant du titre pourrra lui compter sur ses fans à Anfield Road.

Et puis des matchs à huis clos, il y en aura aussi en Bundesliga. Hier, la ligue allemande de football (DFL) a annnoncé que le match en retard de la 21ème journée entre le Borussia Mönchengladbach et le 1.FC Cologne, qui se jouera ce soir à 17h30 TU, aura lieu à huis clos. Ce sera également le cas samedi après-midi pour le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et le FC Schalke 04.