LDC : Le Bayern se rassure, Hoffenheim revient de loin

À l'Allianz Arena, le Bayern Munich, qui traverse une période difficile, s'est quelque peu rassuré face à l'AEK Athènes. Pas le meilleur des matchs de la part des Bavarois, mais une victoire au bout, 2-0, grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Pour Josuha Kimmich, ce résultat arrive à point nommé, comme il l'a expliqué en conférence de presse:

"Nous avons gagné, et cela nous donne un peu de confiance en nous avant le match de samedi. Néanmoins, ce n'était pas une victoire avec la manière."

Grâce à son doublé, Robert Lewandowski compte désormais 49 buts en Ligue des Champions.

Samedi, le Bayern Munich se déplacera sur la pelouse du Borussia Dortmund, leader, pour le choc de la 11ème journée de Bundesliga. En attendant, les Bavarois sont leaders du groupe E avec 10 points, soit deux longueurs d'avance sur l'Ajax Amsterdam, qui a arraché le nul 1-1 à Lisbonne face au Benfica grâce à une grosse performance de son gardien camerounais André Onana.

Hoffenheim arrache le nul

De son côté, Hoffenheim a vécu une drôle de soirée. À Lyon, l'équipe de Julian Nagelsmann s'est retrouvée menée 2-0 par l'Olympique Lyonnais (des buts de Nabil Fekir et Tanguy Ndombele) avant d'être réduite à dix, suite à l'expulsion du défenseur Kasim Adams. Mais Hoffenheim s'est battu jusqu'au bout, et est parvenu à égaliser grâce à Andrej Kramaric puis Pavel Kaderabek dans les arrêts de jeu. Score final 2-2. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont fait preuve de courage, mais leur performance est à relativiser, selon le gardien Oliver Baumann :

Tanguy Ndombele et Ferland Mendy pensaient avoir fait le plus dur contre Hoffenheim, avant de concéder le match nul (2-2).

"En principe, un match nul comme ça, c'est presque comme une victoire. Mais étant donné qu'il va être difficile de se qualifier pour les huitièmes de finale ou d'aller en Ligue Europa, on ne retient que le négatif."

Hoffenheim ne compte que trois points dans sa poule F, soit trois longueurs de retard sur Lyon, et six sur Manchester City. Les Citizens qui n'ont pas fait de cadeau au Shakhtar Donetsk (bon dernier avec deux points) : victoire 6-0, avec notamment un triplé de Gabriel Jesus.

Ronaldo n'a pas suffi

Dans les autres matchs de la soirée, Cristiano Ronaldo a une fois de plus prouvé qu'il était une sorte d'extraterrestre. Le joueur de la Juventus a ouvert le score d'une splendide volée en pleine course face à son ancien club, Manchester United. Malheureusement pour lui, les Red Devils sont revenus dans la partie grâce à Juan Mata, avant d'arracher la victoire dans les arrêts de jeu, suite à un but contre son camp de Leonardo Bonucci. Cette victoire 2-1 permet à United de compter sept points dans le groupe H, soit deux de moins que la Juve. De son côté, Valence, qui a battu les Young Boys Berne 3-1, est en embuscade avec cinq unités.

Malgré le but de Cristiano Ronaldo, la Juventus s'est inclinée à domicile face à Manchester United (1-2).

Le Real sans forcer

Enfin, dans le groupe G, grâce à un doublé de Karim Benzema et un but de Toni Kroos, le Real Madrid s'est imposé 5-0 en République Tchèque, sur la pelouse du Viktoria Plzen. Le tenant du titre compte dix points, tout comme l'AS Rome, qui est allée gagner 2-1 à Moscou face au CSKA.