LDC : Le Bayern bat Chelsea grâce à un grand Serge Gnabry

Oubliée, cette finale de 2012 perdue à l'Allianz Arena. A Stamford Bridge, les Bavarois ont attaqué les Blues d'entrée dans ce huitième de finale aller de Ligue des Champions, et ont fini par être récompensés de leurs efforts en seconde mi-temps. Bien servi par Robert Lewandowski, Serge Gnabry s'est fendu d'un doublé en l'espace de trois minutes (51ème minute, 54ème). Quant au buteur polonais, il a conclu la soirée d'un plat du pied sur un superbe service d'Alphonso Davies. Victoire 3-0 du Bayern Munich, qui peut sereinement aborder le match retour. En conférence de presse, l'entraîneur Hans Flick n'a pas tari d'éloges envers l'homme du match, qui n'est autre que Serge Gnabry :

"Je connais Serge Gnabry depuis un bon moment. Vous savez, j'ai vu comment il jouait à Arsenal et j'ai suivi sa carrière avec attention. Il m'a aussi beaucoup impressionné en équipe nationale et on peut dire qu'il savait ce qu'il faisait. En jouant en Allemagne, il s'en sort fantastiquement bien. Avec le Bayern Munich, il se développe vraiment bien. Il a de très bonnes qualités et donc, vu sous cet angle, je suis très heureux qu'il soit en Allemagne avec nous."

Serge Gnabry qui a inscrit six buts en six rencontres de Ligue des Champions cette saison. L'ancien joueur d'Arsenal a inscrit tous ses buts à Londres : un quadruplé face à Tottenham en octobre dernier, et un doublé hier soir contre Chelsea, donc.

Naples accroché par le Barca

En Italie, Naples recevait le FC Barcelone. Les choses avaient bien commencé pour les Napolitains, qui ont ouvert le score à la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Dries Mertens (30ème). Une frappe qui n'a laissé aucune chance à Marc-André ter Stegen. Mais petit à petit, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly (qui était blessé) ont reculé, laissant le Barca déployer son jeu. Et les Barcelonais ont fini par égaliser, par l'intermédiaire d'Antoine Griezmann (57ème). Score final 1-1. Pour Naples, le retour s'annonce compliqué à Barcelone. Mais l'entraîneur Gennaro Gattuso, connu pour être un modèle de ténacité, sait que son équipe se battra jusqu'au bout :

"Nous savons que ce n'est pas fini. Nous savons que nous allons avoir des difficultés là-bas, mais nous allons prendre un casque, prendre une armure et aller jouer ce match retour au Camp Nou. Ce n'est absolument pas fini."

Les matchs retour auront lieu le 18 mars prochain.

Les derniers huitièmes de finale aller auront lieu ce soir : le Real Madrid accueillera Manchester City, tandis que l'Olympique Lyonnais recevra la Juventus. Coup d'envoi de ces deux rencontres prévu à 20h en temps universel.