LDC : Dortmund renversant, Leipzig rassurant

Au Signal Iduna Park, les choses avaient plutôt mal commencé pour les hommes de Lucien Favre : menés 1-0 suite à un but de Lautaro Martinez dès la 5ème minute, les joueurs du Borussia ont couru après le score tout au long de la première mi-temps. Malheureusement pour eux, l'Inter a doublé la mise juste avant la pause par Matias Vecino (40ème) au terme d'une superbe action collective.

Une lumière nommée Hakimi

Au retour des vestiaires, Dortmund a montré un tout autre visage. Sous l'impulsion d'Achraf Hakimi, le Borussia s'est rué sur les cages de son adversaire du soir. Et c'est l'international marocain qui a montré la voie, en réduisant la marque à la 51ème minute. A l'heure de jeu, l'attaquant Paco Alcacer est entré sur le terrain; première touche de balle de l'Espagnol, une interception pour Julian Brandt, qui a trompé le gardien Samir Handanovic de près (64ème). Et alors qu'on semblait se diriger vers un match nul, Achraf Hakimi a fini par donner la victoire aux siens sur un service de Jadon Sancho (77ème). 3-2 pour le Borussia Dortmund. Une victoire spéciale, comme l'a indiqué Julian Brandt après la rencontre :

"Honnêtement, j'aurais préféré que nous n'ayons pas deux buts à rattraper. Après, c'est une victoire très spéciale. Les fans ont pris beaucoup de plaisir en seconde période, ils étaient très enthousiastes. J'espère que ce sera pareil à l'avenir, même si je n'aimerais pas qu'on ait des premières mi-temps aussi compliquées que celle de ce soir."

Achraf Hakimi, véritable héros hier soir

Grâce à ce succès, Dortmund est deuxième de son groupe F avec 7 points, soit une longueur de retard sur le FC Barcelone, qui a fait match nul (0-0) face au Slavia Prague. L'Inter compte quatre points.

Leipzig solide en Russie

De son côté, le RB Leipzig se rapproche de la qualification pour les huitièmes de finale. En Russie, l'équipe de Julian Nagelsmann s'est imposée 2-0 sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg. Des buts signés Diego Demme et Marcel Sabitzer. Une victoire nette et sans bavure, selon le milieu de terrain Kevin Kampl :

"Nous avons réalisé une belle performance et méritons notre victoire. Ce n'est pas facile de bien jouer ici. Bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais quand on voit le déroulé de la rencontre et le score final, on ne peut pas se plaindre."

Le RB Leipzig continue son petit bonhomme de chemin en Ligue des Champions.

Leipzig est leader du groupe G avec neuf points, soit deux de plus que Lyon, qui a battu le Benfica 3-1 (avec notamment un but de Bertrand Traoré).

Match fou entre Chelsea et l'Ajax

Menés 4-1 à l'heure de jeu, les Blues sont revenus à 4-4 après que deux joueurs de l'Ajax ont été expulsés. Chelsea a même inscrit un cinquième but, finalement refusé. Ce match nul profite à Valence, qui a battu Lille 4-1 et qui compte désormais sept points dans le groupe H, tout comme Chelsea et l'Ajax. Enfin, dans le groupe E, Liverpool a battu Genk 2-1. Les Reds comptent neuf points, soit un de plus que Naples, qui a fait match nul 1-1 face à Salzbourg.

L'ESAE FC dans l'histoire

Hier soir, on jouait le dernier match des barrages retour de la Coupe de la Confédération. A Cotonou, Génération Foot a battu l'ESAE FC 1-0. Le score étant de 1-1 sur l'ensemble des deux rencontres, il a fallu recourir aux tirs au buts. C'est l'ESAE FC qui a tiré son épingle du jeu et qui s'est imposé (4-3), se qualifiant ainsi pour la phase de poules pour la première fois de son histoire.

L'ESAE rejoint donc le Horoya AC (Guinée), le FC San Pédro (Côte d'Ivoire), le Djoliba (Mali), le DC Motema Pembe (RDC), le FC Nouadhibou (Mauritanie), Eniymba, les Enugu Rangers (Nigeria), Al Nasr (Libye), Zanaco (Zambie), Bidvest Wits (Afrique du Sud), le Paradou AC (Algérie), la RS Berkane, Hassania Agadir (Maroc), ainsi que Pyramids et Al Masry (Egypte). Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu le 10 novembre prochain.