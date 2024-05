LDC : le Borussia Dortmund en finale

C'est certainement l'une des plus belles pages de l'histoire du BvB. Vainqueur 1-0 lors de la première manche, le Borussia savait qu'il devrait se dépasser au retour face à un Paris Saint-Germain revanchard.

Dominé tout au long de la rencontre, sauvé par ses montants à quatre reprises, Dortmund a tenu le choc, et a même marqué l'unique but de la rencontre à la 50è minute de jeu. Victoire 1-0 du Borussia, pour la plus grande joie de l'entraîneur Edin Terzic :

"Cela sonne un peu surréel, mais nous y sommes parvenus. Au vu des deux matchs, nous méritons d'aller en finale. Si vous empêchez une équipe comme le PSG de marquer malgré ses points forts, vous le méritez. C'est ce que nous avons fait ce soir, grâce à une très bonne performance collective, ainsi que de la chance", a déclaré le technicien en conférence de presse.

Mats Hummels a toujours été un excellent joueur de tête. Les Parisiens ont oublié de le marquer sur le but Image : Robert Michael/dpa/picture alliance

"C'est une soirée merveilleuse pour nous ainsi que pour le club. Je suis très fier de mon équipe, de mon staff et du club dans son ensemble. Merci beaucoup."

Un Paris Saint-Germain décevant

Malgré une nette domination, les Parisiens ne sont jamais vraiment rentrés dans leur demi-finale. En zone mixte, Kylian Mbappé a néanmoins tenté de relativiser la performance de ses coéquipiers :

"C'est triste parce qu'on a des gars qui ont beaucoup donné. On a beaucoup bossé, on a tout consacré pour essayer de faire la différence. Maintenant, on n'a pas réussi. Nous n'avons pas été efficaces dans les deux surfaces. Dans les matchs couperets de Ligue des champions, quand tu n'es pas efficace dans les deux surfaces, c'est difficile d'espérer d'aller au tour d'après, qui plus est quand le tour d'après est une finale", a déclaré le numéro 7 du PSG.

Comme à l'aller, Kylian Mbappé a bien été muselé par la défense du Borussia Dortmund Image : FRANCK FIFE/AFP

"Voilà, c'est comme ça. Nous sommes déçus, mais comme j'ai dit, tout n'est pas à jeter non plus. Il faudra s'appuyer sur ca pour continuer à travailler et je suis sûr que ça viendra."

Le PSG qui repartira l'an prochain à la conquête de la Ligue des champions mais sans Kylian Mbappé, qui quittera le club à l'issue de la saison.

Après 1997 et 2013, le Borussia Dortmund disputera donc la troisième finale de C1 de son histoire. Son adversaire sera soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich. A l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 2-2.