LDC : Dortmund bat le PSG et prend une option pour la finale

Moribond en Bundesliga, le Borussia Dortmund a une fois de plus mis ses plus beaux habits de fête pour cette soirée de Ligue des champions. Face à une équipe parisienne qui a joué de malchance en touchant deux fois les montants, Dortmund est parvenu à faire le dos rond au cours de cette demi-finale aller et à s'imposer sur le plus petit des scores.

Füllkrug unique buteur

L'unique but de la rencontre avait été inscrit par Niclas Füllkrug à la 37è minute de jeu. Score final 1-0. Le Borussia va devoir maintenant tenir le choc s'il veut disputer sa troisième finale dans la compétition après celles de 1997 et 2013, estime le héros du jour :

"La première partie est derrière nous. Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup de travail à effectuer, mais nous nous trouvons dans une meilleure configuration que ce que nous pensions. Nous avons hâte de disputer le match retour. Plus que 90 minutes à tenir avant une possible finale à Wembley", a déclaré l'international allemand.

"Nous allons souffrir, nous allons devoir défendre en y mettant du coeur. Peut-être aurons nous la possibilité de contre-attaquer. En tous cas, l'entraîneur saura trouver la bonne tactique à adopter."

A l'image de Mats Hummels face à Marquinhos, Dortmund a su contenir les assauts parisiens. Tout en ayant eu un peu de chance. Image : Alex Grimm/Getty Images

Paris, ce n'est pas fini

Du côté du PSG, cette défaite fait mal, mais rien n'est encore joué, selon Marquinhos. Le capitaine parisien a confiance en la magie du Parc des Princes les soirs de Coupe d'Europe :

"Il va nous falloir travailler toute la semaine en nous disant que nous pouvons inverser la tendance. Il y a des petits détails à améliorer. Comme j'avais dit après le match face à Barcelone, je suis sûr que le coach va nous montrer les petites choses que nous devons améliorer en vue du second match", a assuré le Brésilien.

"Nous connaissons notre force à domicile. Rien n'est fini. Tout est ouvert. Il n'y a que 1-0. Notre public va être bouillant, il va nous pousser pour faire un bon résultat. Quant à nous, nous allons travailler dès aujourd'hui pour arriver prêts en vue du match retour."

PSG-Dortmund, ce sera mardi prochain, à partir de 19h TU. La seconde demi-finale retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich aura lieu mercredi prochain, également à 19h en temps universel. Pour rappel, les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2 à l'issue de la première manche.