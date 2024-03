LDC : le Bayern Munich file en quarts

Battus 1-0 à Rome il y a trois semaines lors des huitièmes de finale aller, les Bavarois sont entrés revanchards sur la pelouse de l'Allianz Arena.

Après avoir multiplié les occasions, les hommes de Thomas Tuchel ont fini par trouver la faille à la 39è minute grâce à un but de renard signé Harry Kane, avant que Thomas Müller ne double la mise. En seconde période, Kane a définitivement scellé le sort de la rencontre en inscrivant son deuxième but de la soirée.

54è but en 149 apparitions en Ligue des champions pour Thomas Müller Image : Frank Hoermann/Sven Simon/IMAGO

Victoire 3-0 pour le Bayern Munich, qui se qualifie donc pour les quarts de finale et qui se pose en candidat potentiel pour le titre. Mais pour l'entraîneur du Bayern Thomas Tuchel, il ne faut pas s'enflammer suite à cette jolie performance :

"Gagner la Ligue des champions est la chose la plus difficile à faire en Europe et dans le monde entier. C'est la compétition la plus relevée qui soit. Oui, nous aimerions la remporter, mais cela ne dépend pas de ma situation ou de quoi que ce soit d'autre. Pour soulever ce trophée, nous devons y aller pas à pas", préconise le technicien allemand.

Kylian Mbappé sonne deux fois

Dans l'autre rencontre de la soirée, un doublé de Kylian Mbappé a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer 2-1 sur la pelouse de la Real Sociedad et de valider son ticket pour les quarts.

Sixième et septième buts pour Kylian Mbappé dans cette campagne de Ligue des champions. L'attaquant parisien en totalise 46 désormais. Image : Arnaud Journois/Le Parisien/MAXPPP/IMAGO

Une fois de plus, le PSG vise la victoire finale, mais contrairement aux années précédentes, il faut faire preuve de sobriété, estime l'entraîneur Luis Enrique :

"Il n'y aura aucune équipe qualifiée pour les quarts de finale qui aura plus envie que nous de la gagner. Mais vous savez, nous ne ressentons aucune pression. Après tout, nous n'avons jamais remporté la Ligue des champions. Demandez aux autres équipes si cela leur plaît de devoir affronter le PSG", a ironisé le technicien espagnol.

Après deux éliminations consécutives en huitièmes de finale, le PSG retrouve donc les quarts. A voir si Kylian Mbappé pourra emmener son équipe vers les sommets avant de s'en aller vers d'autres cieux.