LDC : le Bayern Munich tombe à Rome

Quelques jours après leur défaite 3-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, les Bavarois espéraient se refaire la cerise sur la pelouse de la Lazio. Il n'en fut rien. Au Stadio Olimpico, le Bayern Munich a certes réussi à avoir le ballon, mais n'est pas parvenu à cadrer une seule fois du match.

Pire encore : les Bavarois ont terminé la rencontre à dix : à la 67è minute, Dayot Upamecano s'est rendu coupable d'un geste involontaire, mais dangereux sur l'ailier Gustav Isaken. Expulsion pour le défenseur central et pénalty. Une tentative convertie sans problème par Ciro Immobile, le capitaine de la Lazio.

Score final 1-0 pour les Romains. En conférence de presse, l'entraîneur Thomas Tuchel a concédé que son équipe a coulé en seconde période :

"Nous nous attendions à ce genre de rencontres. Nous avons bien joué en première mi-temps, nous avions même réussi à contrôler la partie, nous avons eu quelques occasions, nous avons très bien défendu. Mais nous avons manqué de puissance pour dominer durablement la partie", a avoué le technicien allemand.

Premier carton rouge pour Dayot Upamecano en Ligue des champions, le septième dans sa carrière Image : Marco Rosi/SS Lazio/Getty Images

"Nous avons perdu le rythme en seconde période, ce qui a conduit à des erreurs individuelles qui ont laissé d'énormes espaces à l'adversaire, qui a pu se créer des occasions. Nous sommes les premiers responsables de notre défaite."

Le PSG gagne mais reste méfiant

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Paris Saint-Germain accueillait la Real Sociedad. Au Parc des Princes, les Parisiens se sont fait malmener en première mi-temps par une équipe espagnole très joueuse et très volontaire, mais ils ont tenu le coup, avant de faire la différence en seconde période grâce à l'inévitable Kylian Mbappé et Bradley Barcola, l'homme en forme côté parisien. Victoire 2-0 du PSG, dont l'entraîneur Luis Enrique a apprécié le comportement lors de la seconde partie de la rencontre :

"Disons que la seconde mi-temps a changé le cours du jeu : nous avons commencé à avoir plus le ballon, nous sommes sortis de leur pressing et le but que nous avons marqué nous a donné de l'énergie et de la confiance. Notre adversaire, lui, a commencé à souffrir un peu, ce qui est logique quand on évolue loin de ses bases", a estimé le technicien espagnol.

Kylian Mbappé et Bradley Barcola ont permis au PSG de se sortir d'une situation compliquée Image : Miguel Medina/AFP/Getty Images

Luis Enrique qui préfère néanmoins rester prudent : "Je ne préfère pas penser au match retour, parce que là-bas, nous allons souffrir, parce que la Real Sociedad est une très bonne équipe, avec une idée de jeu très précise et avec le soutien de ses fans, cette équipe sera meilleure."

Les matchs retour des deux rencontres d'hier soir auront lieu mardi 5 mars prochain.

La semaine prochaine, suite et fin des huitièmes de finale aller, avec mardi, PSV Eindhoven-Borussia Dortmund et Inter Milan-Atletico Madrid. Mercredi, Naples accueillera le FC Barcelone tandis que Porto recevra Arsenal.