L'armée turque veut faire son entrée dans le théâtre libyen

Le gouvernement libyen reconnu par la communauté international a officiellement demandé une aide militaire à la Turquie. Le Parlement turc se prononcera sur cette demande en janvier. La Turquie et la Libye avaient auparavant signé un accord de coopération sécuritaire et militaire.

Mais pourquoi la Libye est-elle si importante pour la Turquie et quels sont les enjeux ?

Nous avons posé la question au politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen Hasni Abidi. Selon lui, une possible intervention militaire n'est pas sans risques.

Ecoutez l'interview en cliquant sur l'image ci-dessus…