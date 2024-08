L'Allemagne va durcir la législation sur les armes blanches

L'Allemagne est toujours sous le choc après l’attaque au couteau mortelle de vendredi, à Solingen, dans l’ouest du pays, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les victimes sont deux hommes âgés de 56 et 67 ans ainsi qu’une femme de 56 an tués à coups de couteau alors qu'ils assistaient à un concert.

Le principal suspect, un Syrien, s'est rendu et a été immédiatement écroué. Le chancelier allemand s'est rendu ce lundi (26.08.2024) sur les lieux de l'attaque et Olaf Scholz a promis de durcir la législation sur les armes blanches.

Il a dit aussi sa "colère" face à cet acte de "terrorisme contre nous tous", dénonçant les "islamistes qui menacent la coexistence pacifique entre nous tous".

Olaf Scholz en compagnie de dirigeants politiques déposant des fleurs en mémoire des victimes du drame de Solingen Image : Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

Trois jours après cette attaque au couteau, le chancelier allemand Olaf Scholz, accompagné de plusieurs responsables politiques locaux et régionaux, s'est rendu sur les lieux du crime. Il a tenu à rendre hommage aux victimes de ce qu'il qualifie d'acte terroriste.

"C'était du terrorisme. Un terrorisme contre nous tous, menaçant nos vies, notre unité, la façon dont nous vivons. C'est aussi l'intention de ceux qui planifient et mènent de telles attaques. Et c'est quelque chose que nous ne tolérerons jamais et que je n'accepterai jamais", dit Olaf Scholz.

Avant la reddition à la police de l'auteur de cette attaque, l’organisation djihadiste Etat islamique avait revendiqué cet acte et assuré que l’assaillant avait agi "pour venger les musulmans de Palestine et de partout ailleurs".

Élections régionales à fort enjeux

L'attentat de vendredi dernier est intervenu à une semaine d'élections régionales à haut risque dans deux États de l'est de l'Allemagne.

Beaucoup redoutent que l'AFD (L'Alternative pour l'Allemagne (en allemand : Alternative für Deutschland), le parti d'extrême droite, ne se serve de ce nouveau drame pour rallier à sa cause de nouveaux électeurs.

Manifestations contre l'AFD à Berlin en juin 2024 Image : CLEMENS BILAN/EPA

L'AfD, qui est bien placée pour obtenir un score inédit lors des élections régionales du week-end prochain en Saxe et en Thuringe, a d'ailleurs accusé les gouvernements successifs d'avoir provoqué "le chaos" en accueillant trop d'immigrés.

En dépit du choc et de l'émotion suscité par ce drame, Ingo Schäfer, membre du parlement local de Solingen, appelle à l'unité.

"Nous ne nous laisserons pas diviser. Nous avons organisé, ici en janvier, une manifestation pour la démocratie avec plus de 6.000 participants. Nous ne permettrons pas aux partis extrémistes de profiter de cet événement dramatique. C'est une catastrophe. Et je voudrais que nous, à Solingen, nous nous accordions le temps de nous souvenir des défunts et donnions du courage et de l'espoir aux survivants et à leurs familles", dit Ingo Schäfer.

Durcissement

Transfert par la police du suspect dans l'attaque au couteau de Solingen à Karlsruhe Image : Heiko Becker/REUTERS

Venu se recueillir sur les lieux, le chancelier allemand promis de durcir "très rapidement" la législation sur les armes et de "tout faire" pour "expulser ceux qui ne peuvent et ne doivent pas rester en Allemagne".



"Il va de soi que nous devrons désormais renforcer les réglementations légales en matière d'armes en vigueur en Allemagne. Cela va concerner en particulier l'utilisation des couteaux. Beaucoup d'autres choses doivent être réglementées très rapidement. Je suis sûr que si le gouvernement fédéral fait une proposition de loi à ce sujet, elle sera rapidement présentée et adoptée en collaboration avec les législateurs du Bundestag et du Bundesrat" déclare le Chancelier allemand.

Rappelons que l'’attaque djihadiste la plus meurtrière commise sur le sol allemand remonte à décembre 2016, lors d'un attentat au camion-bélier qui a été revendiqué par le groupe Etat islamique. L'attentat survenu sur un marché de Noël avait fait 12 morts en plein centre de Berlin.