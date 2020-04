L'Allemagne lance un essai clinique de vaccin contre le Covid-19

Les chercheurs du monde entier espèrent trouver bientôt un vaccin pour venir à bout du coronavirus.



L’Allemagne fait partie des pays les plus avancés en la matière puisque le principe actif BNT162b1 va pouvoir être testé sur des humains.



Ce produit a été élaboré par l’entreprise Biontech, de la ville de Mayence, en coopération avec l’américain Pfizer. Il sera testé au sein de l’Institut Paul Ehrlich (PEI).

Comment s'effectue l'essai

200 volontaires en bonne santé, âgés de 18 à 55 ans, vont participer à l’expérience dans ses phases I et II. Ces étapes visent à s’assurer de la sécurité du produit pour l’organisme et du fait qu’il ne provoque pas d’intolérances majeures.

Les premières semaines serviront aussi à fixer le dosage requis pour un vaccin efficace.

Cette étude allemande est la cinquième seulement à avoir été lancée dans le monde pour tester de méthodes de prévention – en l’occurrence la vaccination – contre le Covid-19.

"Un bon signe"

Jens Spahn, le ministre de la Santé, salue un "pas qualitatif" et un "bon signe" qui montre l’efficacité de la recherche en Allemagne en matière de développement de vaccins. Mais dans le même temps, il met en garde contre de trop grands espoirs de voir arriver un remède rapidement.

L’entreprise Biontech prévient que les premiers résultats ne seront disponibles que dans "trois à cinq mois".

Or c’est seulement d’après ces résultats issus des premières phases de l’expérience que les autorités sanitaires décideront ou non de valider la mise sur le marché des produits testés, en fonction du rapport entre prise de risques et effets bénéfiques.

D’où la nécessité, d’ici là, de continuer à respecter les mesures de prudence pour endiguer la contagion.

Depuis le début de la pandémie, la fédération des fabricants de médicaments allemands indique avoir eu vent d’environ 80 projets de recherche en vue de trouver un vaccin. Le directeur de l’Institut Paul Ehrlich estime qu’environ quatre études cliniques devraient être autorisées en tout cette année dans le pays.

