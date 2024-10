L’Allemagne célèbre sa réunification ce 3 octobre

Le "Jour de l’Unité allemande" commémore le 3 octobre 1990, date effective de la réunification administrative entre l’Allemagne de l’Ouest et de l’Est.

Ce jeudi 3 octobre est le jour de la fête nationale allemande.

Cette date célèbre la réunification de 1990, lorsque la République démocratique allemande - l'Allemagne de l'Est - a rejoint officiellement l'Allemagne de l'Ouest (République fédérale d'Allemagne, RFA) et adopté sa Constitution.

Cet événement a fait de l'Allemagne à nouveau un Etat souverain, après 45 années de séparation entre Est et Ouest qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale.

Rappel historique

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées, vainqueurs du conflit, ont divisé l'Allemagne vaincue en quatre secteurs: à l'Ouest, les Américains, les Britanniques et les Français, et à l'Est, les Soviétiques.

Etant donné leurs divergences idéologiques, les Alliés ne sont pas parvenus à un accord sur l'avenir politique de l'Allemagne. Alors, les trois secteurs occidentaux ont constitué la République fédérale (RFA) et la partie occupée, à l'Est, par les Soviétiques est devenue la République démocratique allemande (RDA).

La RDA a existé pendant plus de 40 ans, dans la zone d'influence de l'URSS. En 1989, à l'occasion du 40e anniversaire de la République démocratique allemande, de grandes marches de protestation ont eu lieu chaque semaine.

Cette "révolution pacifique" est venue à bout du régime du SED, le parti unique au pouvoir en RDA, et le 9 novembre 1989, le Mur de Berlin est tombé.

Cette Journée de l’Unité allemande donne lieu à une cérémonie officielle et à une grande fête populaire du 2 au 4 octobre. Elle est organisée cette année à Schwerin, capitale du land du Mecklembourg-Poméranie occidentale, qui préside actuellement le Bundesrat.

De nombreuses festivités notamment culturelles sont au programme de cette célébration Image : Annegret Hilse/Pool/REUTERS

Pourquoi à Schwerin ?

Par tradition, les célébrations du Jour de l'unité sont organisées chaque année dans un autre des 16 Länder (régions) de la République fédérale d’Allemagne.

L’hôte de ces festivités est toujours le Land qui préside la représentation des Länder au Bundesrat.

En 2024, c’est alors le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale avec sa capitale régionale Schwerin qui abrite les festivités. C'est d’ailleurs la troisième fois, après les années 1992 et 2007.

Le sens d'une célébration

Cette date du 3 octobre est surtout perçue comme un moment de réflexion sur la construction d’un nouveau pays. Célébrer l’unité nationale dans un contexte de fédéralisme est en soi une mission complexe, mais d’autant plus en Allemagne où la fierté nationale est souvent associée à la honte et à la culpabilité liées à l’époque Nazi ou à la dictature Est allemande.

Le thème retenu cette année : "Vereint Segel setzen" (être unis pour mettre les voiles), soit renforcer – ensemble – la démocratie et la diversité.

Olaf Scholz lors de la Journée de l'unité allemande ce 3 octobre 2024 Image : Jens Büttner/Pool/dpa/picture alliance

Dans son allocution à Schwerin, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que l'unité entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest n'était pas encore achevée 34 ans après la chute du Mur de Berlin.

"Nous avons fait des progrès dans le chemin que nous avons parcouru ensemble" , a déclaré le chancelier qui demande aux Allemands d'ajouter de nouvelles pages à l'histoire de l'unité.

"Pour les millions d'Allemands de l'Est, le 3 octobre 1990 a été synonyme de libération et de nouveau départ", a aussi déclaré Olaf Scholz.

Trente-quatre ans après la réunification, l’Est et l’Ouest ont convergé dans de nombreux domaines. L’Allemagne réunifiée s’engage en faveur de la paix, de la réalisation de l’idée européenne et, dans la communauté internationale, pour les droits humains, la liberté et la démocratie.