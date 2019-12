Vu d'Allemagne

L'Allemagne attendue sur la crise anglophone au Cameroun

Le conflit dans les régions anglophones a forcé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile et fait plus de 3.000 morts. Après l'échec du dialogue national, la résolution de la crise pourrait venir de l'extérieur.

Écouter l'audio 02:01 "L'Allemagne peut peser de tout son poids" (Christian Penda Ekoka)

Au Cameroun, les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont toujours le théâtre d'affrontements violents entre l'armée et les sécessionnistes. Dernier incident en date : dimanche dernier, un avion de la compagnie aérienne camerounaise Camair-co a essuyé des tirs au moment de son atterrissage à l'aéroport de Bamenda dans le nord-ouest du pays. La compagnie aérienne n'a pas donné de précisions sur l'origine des tirs. De passage en Allemagne, l'ancien conseiller économique du président Camerounais, Christian Penda Ekoka, aujourd'hui passé à l'opposition, a sollicité l'aide de Berlin pour résoudre cette crise. Ecoutez son interview en cliquant sur l'image ci-dessus.

Audios et vidéos sur le sujet