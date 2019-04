L’Allemagne à la tête du conseil de sécurité de l’ONU

Ce lundi 1er avril, l'Allemagne prend la suite de la France à la tête du conseil de sécurité de l'ONU, pour un mois. Berlin va présider l'institution et souhaite faire avancer un certain nombre de dossiers importants à ses yeux. Comme le répétait le ministre des affaires étrangéres Heiko Maas, ce lundi, il s'agit de ceux liés aux questions de désarmement, de la prévention des conflits ou encore des violences faites aux femmes.

Pourquoi l'Allemagne préside le conseil de sécurité ?

L'Allemagne fait partie des dix membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, avec un mandat de deux ans, depuis janvier cette année. C’est le cas aussi de la Côte d’Ivoire ou de la Guinée équatoriale depuis un an déjà, en janvier 2018. C’est donc ce qui lui permet cette présidence.

Cette présidence est-elle importante ?

L'Allemagne, qui s'est coordonnée avec la France sur un certain nombre de dossiers -Paris présidait le Conseil de sécurité en mars, juste avant l'Alleamgne-, s'est fixé des priorités : prévention des conflits, dossiers des violences faites aux femmes ou encore questions de désarmement. "La présidence d'un mois laisse peu de temps, mais l'Allemagne est membre non-permanent pour deux ans, cela s'inscrit dans une action plus globale", explique David Capitant, professeur de droit public à l’Université Panthéon-Sorbonne en France et président de l'université franco-allemande.

Un siège permanent pour l'Allemagne pour bientôt ?

Depuis longtemps l’Allemagne réclame un siège de membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU. Ce conseil se compose actuellement de cinq membres permanents, la France, la Russie, les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, qui disposent du droit de veto, auxquels il faut ajouter dix membres non permanents, qui n’ont pas le droit de veto, et qui disposent d’un mandat de deux ans, comme l’Allemagne ou la Côte d’Ivoire actuellement.

Le drapeau allemand devant le siège de l'ONU

De nombreuses voix réclament depuis de nombreuses années une réforme du Conseil de sécurité de l’institution, arguant que sa composition, décidée à la fin de seconde guerre mondiale, est obsolète. Des propositions de réformes en ce sens avaient d’ailleurs déjà été lancées il y a près de 30 ans, sans jamais aboutir.

Tout récemment, avec la signature d’un nouveau traité de coopération franco-allemand, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont engagés à "poursuivre leurs efforts pour mener à terme des négociations intergouvernementales concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies". Le texte précise que "l'admission de la République fédérale d’Allemagne en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est une priorité de la diplomatie franco-allemande".

Le ministre des affaires étrangères allemand Heiko Maas dans la salle du conseil de sécurité de l'ONU

Dans le même temps de nombreuses voix politiques allemandes demandent un siège européen unique au Conseil de sécurité de l'ONU. Un siège, selon le parti de la chancelière, qui aurait pour vocation "de réunir les voix européennes au Conseil de sécurité de l'ONU", et donc de faire disparaître le siège dont dispose la France depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.

L’idée a déjà été rejetée par la France, par son ministres des affaires étrangères Jean-Yves le Drian. "La question du siège commun ne se pose pas", a dit le ministre à plusieurs médias, parlant même d’idée "stupide" en évoquant la disparition du siège français.