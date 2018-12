L'Afrique au menu de la COP24

"Le pire n'est pas encore arrivé", alertait déjà l'ONU bien avant la conférence. "D'ici 2020, plus de 250 millions de personnes pourraient être exposées à un sérieux manque d'eau comme résultat du réchauffement climatique", renchérissent les Nations unies.

Ainsi, dans le cas d'une hausse des températures globales atteignant deux degrés Celcius à l'avenir, plus de la moitié de la population africaine se verrait exposée à la malnutrition.

Moins de discours, plus d'engagement

Dans une interview qu’il nous a accordée, Seyni Nafo, porte-parole de la délégation africaine à la COP24, explique que le continent africain subit plus fortement les conséquences du réchauffement que les autres parties du globe.

"Il est vrai que le changement climatique est un défi. Et malheureusement pour les pays africains, nous sommes les plus vulnérables. Mais nous n'agissons pas assez et c’est pour cela que nous souffrons le plus. Nous travaillons malgré tout avec ceux qui le souhaitent et il faut souligner que la majorité est prête à se battre pour faire face au réchauffement climatique," explique l’expert.

Un optimisme qu'affiche Seyni Nafo mais qui, dans plusieurs cas, ne s'accompagne pas d'actions concrètes. C'est ce que déplore Nnimmo Bassey, un militant nigérian pour l'environnement. "J'ose espérer que cette fois-ci, les ministres, délégués et technocrates parleront de concret et non de politique. Si ceci n'est pas fait, alors la COP sera comme tant d'autres. Des discours alors que le continent s'enflamme," s’inquiète l’activiste nigérian.

La COP24 se concentrera aussi sur le bilan des mesures adoptées lors de la conférence de Paris, la COP21, notamment pour ce qui concerne les différents engagements des pays signataires.

Quant à la création du la création du Fond vert pour le climat, on est encore loin de la promesse d’atteindre un budget annuel de 100 milliards de dollars.

La Banque mondiale a promis lundi matin 200 milliards de dollars d'aide aux pays en développement pour les soutenir dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Ces fonds sont prévus pour la période 2021 à 2025 et représentent le double du plan quinquennal fixé jusqu'à présent.

La COP24 doit durer deux semaines.