La survie des manuscrits de Tombouctou

Un débat sur la conservation des manuscrits de Tombouctou s’est déroulé le 02 novembre au parlement régional de Hambourg en Allemagne. C’était en présence d'une délégation de l’ONG malienne, SAVAMA DCI.

Depuis cinq ans, l'organisation SAVAMA DCI a commencé le travail de numérisation. Ce sont, pour la plupart, des textes en langue arabe datant du 13ème siècle et relatant des échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen Orient.

Mais entre juin et juillet 2012, des islamistes d'Ansar Dine et d'Aqmi, ont détruit de nombreux manuscrits ainsi que des mausolées classés au patrimoine mondial de l'Unesco peu après leur arrivée à Tombouctou.

"La crise du nord nous a servi de leçon. Quand les djihadistes sont arrivés là-bas, ils ont même commencé à détruire les manuscrits et à les voler. Donc, une fois que c'est numérisé, même si c'est volé ou détruit, les manuscrits ne pourront plus disparaitre", a déclaré, Souleyman Diarra, responsable de la numérisation des manuscrits à l'ONG SAVAMA DCI, Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits pour la Défense de la Culture Islamique.

Manque de moyen

Pourtant dès 2004, différents pays africains s'étaient engagés à conserver ces manuscrits, mais cet engagement n'a pas donné de résultats concrets.

Les conditions de conservation de ces documents sont restées pendant longtemps médiocres, les laissant à la merci des inondations comme cela s'est produit en 2008, a déploré, Fousseyni Kouyaté, responsable de la conservation physique des manuscrits à l'ONG SAVAMA DCI.

"Cela permet de prolonger la vie des manuscrits, tout en les protégeant contre des dangers, comme la poussière ou la moisissure. Il y a aussi des catastrophes naturelles. Une bibliothèque peut brûler, mais grâce à la numérisation, on peut retrouver ensuite les manuscrits en bon état", selon Kouyaté.

C'est donc dans le cadre de cet effort de conservation des manuscrits de Tombouctou que le parlement de Hambourg a accueilli vendredi la délégation de l'ONG SAVAMA DCI. Ils ont discuté du travail qui reste à faire afin de sauver pour toujours ce qui reste encore de ces célèbres manuscrit.