La Russie, soutien des pays autocrates à l’ONU

Il s’agit des inquiétudes sur les risques de déclin de la démocratie sur le continent africain qui interpellent le Centre d’études stratégiques de l’Afrique.

Son rapport du mois dernier dénombre plus d’une vingtaine de pays africains où la Russie a directement été impliquée dans la gouvernance de ces Etats avec pour objectif de soutenir les décisions des régimes souvent autocrates.

Russie, soutien des régimes autocrates

Le rapport cite notamment le Mali en rappelant que c’est la Russie qui fut le premier pays à soutenir la junte qui venait de renverser le pouvoir d’Ibrahim Boubakar Keita en août 2020.

La Russie est aussi accusée d’être impliquée dans la fraude électorale pour maintenir des chefs d’Etat au pouvoir, notamment en Ouganda, en République centrafricaine, au Zimbabwe, pour ne citer que ceux-là.

A Niamey au lendemain du putsch, des jeunes ont manifesté leurs soutiens à la Russie. Image : Sam Mednick/AP/dpa/picture alliance

Les régimes qui collaborent avec le Kremlin, bénéficient également du soutien russe au sein du Conseil de sécurité de l’Onu. Moscou bloque ainsi souvent, des résolutions destinées à les condamner. Une inquiétude pour Joseph Siegle qui dirige le programme de recherche du Centre d’études stratégiques de l’Afrique.

La place qu''occupe la Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU est problématique pour l'avancement de la démocratie dans ces pays. Dans une douzaine de cas que nous citons, des résolutions du Conseil de sécurité ou du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont condamné les violations des droits de l'homme, la remise en cause des processus démocratiques, l'absence de respect par le gouvernement d'élections équitables ou l'absence de conduite démocratique. La Russie a fait barrage à ces résolutions.

Les rivalités entre Russes et Occidentaux en Afrique

Si jusque-là ce centre n’a pu comptabiliser que 23 pays où la Russie a déjà au moins une fois soutenu la violation des principes démocratiques, Joseph Siegle pense que cette tendance pourra s’élargir à d’autres pays du continent.

Je crains que nous puissions nous attendre à cela. Vous savez, la Russie a déjà vu combien c’est efficace de travailler avec des régimes qui n'ont pas de comptes à rendre. Et encore une fois, sans pratiquement rien investir, ni construire en Afrique, la Russie gagne en influence au sein de ces régimes.

La Russie dit examiner "attentivement" les propositions africaines pour trouver une issue au conflit armé en Ukraine. Image : Pavel Bednyakov/POOL/AFP/Getty Images

Mais, l’influence russe passe aussi par la désinformation. Des campagnes de désinformation dans certains pays, notamment au Mali, en Centrafrique, mais aussi au Burkina Faso, s’installent de plus en plus, avec pour objectif de ternir l’image des rivaux occidentaux, à l’instar de la France dans de nombreux cas.

L’influence russe en Afrique, selon le rapport, se dessine également et à une forte majorité, par la présence du groupe des paramilitaires de Wagner qui, dans les pays où il est installé, est accusé des exactions contre les populations civiles, mais aussi l’exploitation illégale des ressources minières, a déclaré Dimitry Zufferey, chercheur chez All Eyes on Wagner.

L’organisation All Eyes on Wagner a travaillé sur le cas burkinabè, notamment au sujet du rôle qu’a joué cette campagne de désinformation sur le coup d’État d’octobre dernier qui a renversé le colonel Paul-Henri Damiba, lui-même putschiste.