La RDC ne jouera pas la CAN 2021

Les matches comptant pour la 5e et l'avant dernière journée des éliminatoires à la CAN 2021 se sont poursuivis jeudi. Parmi les résultats : la RDC s'est inclinée 0-3 face au Gabon. Les trois buts gabonais ont été inscrits par Boupendza vers la fin de la première partie (1-0, 44e). Pendant la deuxième période Bouanga a fait le break ( 2-0, 72e), et l'inévitable attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a enfoncé le clou ( 3-0, 86e).

La RDC éliminée en phase de groupe

Avec 10 points, les Panthères du Gabon sont donc qualifiées pour la phase finale de la CAN 2021. Ils seront accompagnés dans le groupe D par les Gambiens qui ont battu 1-0 les Angolais. Les Léopards de la RDC, 3e du groupe avec 6 points n'ont aucun espoir de se qualifier à la CAN. Une première pour les Congolais depuis 10 ans.

Les Comores, invité surprise

Dans le groupe G, les Comores ont obtenu leur billet pour la première fois après un match nul 0-0 contre le Togo. Les Comoriens ont 9 points au même titre que l'Egypte égalemet qualifiée. Le Ghana est le seul à être qualifié pour le moment dans le groupe C, et sera accompagné soit par l'Afrique du Sud, soit par le Soudan qui s'affrontent ce vendredi.

Le Burkina Faso et la Guinée ont quant à eux arraché leurs billets il y a deux jours. Le Sénégal, l'Algérie, le Mali et la Tunisie ont été les premiers à valider leurs qualifications au terme de la 4e journée.

Les éliminatoires aussi en Europe

Les matches comptant pour la première journée des éliminatoires se sont poursuivis jeudi. L'Allemagne a battu 3-0 l'Islande. Les Allemands n'ont pas tardé à mettre le pied sur le ballon dans cette rencontre qu'ils ont maitrisée.

Léon Goretzka a ouvert le score (1-0, 3e). Quatre minutes plus tard, Kai Havertz a doublé la mise (2-0, 7e) après avoir été lancé par Leroy Sané. Enfin, Ilkay Gündogan a enfoncé le clou (3-0, 56e).

Deux buts en 7 minutes de la rencontre, une précocité jamais réalisée par la Mannscahft depuis 52 ans. En effet, en mai 1969, Gerd Müller et Wolfgang Overath ont marqué le record: deux buts inscrits en 5 minutes contre Chypres lors des éliminatoires à la Coupe du monde. Parmi d' autres résultats de jeudi : la Suéde a battu 1-0 la Géorgie, l'Espagne a été tenue en échec 1-1 par la Grèce.