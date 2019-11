La Monusco, une mission qui suscite la polémique

1er juillet 2010 : la Monuc, la Mission de l’organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC) devient la Monusco.

Un changement de nom et un but : refléter la nouvelle phase dans laquelle le pays est entré.

La nouvelle mission est en effet autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, notamment en vue d’assurer la protection des civils, du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l’homme.

Mais il s’agit également d’appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix.

Des chiffres et un bilan mitigé

La Monusco en chiffre c’est 4.145 membres du personnel civil, plus de 10.000 militaires, 1.368 policiers et un budget de plus d’un milliard de dollars qui devrait toutefois être revu à la baisse.

Malgré cela, il s’agit de la plus coûteuse des missions onusiennes de maintien de la paix.

Une mission qui en terme de résultats ne fait pas l’unanimité.

Le renforcement du mandat, avec notamment la création d’une "brigade d’intervention" pour rendre plus efficace les opérations de maintien de la paix, n’a pas permis de mettre un terme à la violence.

Une violence entretenue par la présence persistance de groupes armés et des affrontements intercommunautaires.

La Monusco en RDC n’a pas que des échecs à son actif

Il y a ainsi la victoire sur le M23, un groupe composé d'anciens membres du Congrès national pour la défense du peuple (CNDP) et accusé par Human Rights Watch (HRW) de crimes de guerre dont des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de force.

En octobre et novembre 2013, l’appui de la brigade d'intervention de l'ONU a ainsi permis aux forces congolaises de vaincre cette rébellion.