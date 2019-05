La méfiance complique la lutte contre Ebola

Une nouvelle attaque contre un centre de traitement d'Ebola (CTE) a été repoussée dans la nuit de dimanche à lundi (13.05.2019) par l'armée et la police congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo.

Un rebelle maï-maï a été tué dans la contre-offensive des forces de sécurité, selon le maire de Butembo, Sylvain Kanyamanda. La lutte contre Ebola est particulièrement difficile dans cette zone du Nord-Kivu où les groupes armés mènent des attaques régulières.

Mais c'est aussi la résistance d'une partie de la population qui empêche les équipes médicales de lutter efficacement contre la propagation du virus.

Celui-ci a pourtant déjà fait de nombreuses victimes. Depuis le début de l'épidémie, en août 2018, 1.680 cas ont été recensés, dont 1.592 confirmés et 88 probables. Et au moins 1.029 personnes ont succombé à la fièvre hémorragique.



Le docteur Babou Rukengeza est chef d'équipe sur le terrain pour le compte de l'ONG Save the Children. Il revient sur les défis rencontrés au quotidien par les équipes soignantes dont les populations se méfient.