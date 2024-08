La famine sévit dans le nord du Darfour

Selon le Comité d’examen de la famine de l'ONU, la situation dans le camp de Zamzam, qui abrite plus de 400.000 personnes déplacées, a désormais dépassé les seuils de famine.

Dans ce camp de déplacés du Darfour-Nord, non loin de la ville assiégée d'el-Facher la population est passée de 300.000 à "un demi-million en quelques semaines seulement", selon Plan International.

L'ONG indique que "les principaux facteurs de la famine dans le camp de Zamzam sont le conflit et le manque d'accès à l'aide humanitaire".

Elle ajoute en outre que beaucoup ont fui les combats particulièrement violents qui secouent la ville voisine d'el-Facher, la capitale de l'Etat du Darfour-Nord et seule grande ville de cette vaste région de l'ouest du Soudan à échapper au contrôle des paramilitaires.

Mise en garde

Depuis plusieurs semaines, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont mis en garde contre l’escalade des risques encourus par la population soudanaise.

Des risques notamment pour les enfants, si l’aide d’urgence n'est pas acheminée en direction des communautés piégées dans les zones de conflit, à savoir le Darfour, Khartoum, le Kordofan et Al Jazirah.

Le nombre de réfugiés augmente considérablement dans la plupart des camps Image : -/AFP/Getty Images

Par ailleurs, la situation humanitaire demeure critique dans tout le pays, avec une estimation de 730.000 enfants souffrant cette année de malnutrition aiguë sévère, la forme de malnutrition la plus dangereuse pour la vie humaine.

Une guerre qui continue

Depuis mi-avril 2023, une guerre oppose l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo.

Les deux camps sont régulièrement accusés de crimes de guerre. Ils sont également accusés d'avoir visé délibérément des civils et bloqué l'aide humanitaire dans ce conflit.

La guerre civile au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de six millions de personnes, selon les Nations-unies.