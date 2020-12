La culture de la violence politique en RDC

Des députés qui se jettent des chaises et des projectiles et empêchent les travaux au sein de l’Assemblée nationale. La tension politique entre le CACH du président congolais Félix Tshisekedi et le FCC de Joseph Kabila a donné lieu mardi (08.12.2020) à des affrontements entre les députés des deux camps.

Au moins trois personnes ont été blessées. Ce genre d’affrontements entre députés n’est pas inédit. Des précédents ont eu lieu en Afrique ou sur d’autres continents. Mais dans le cas de la RDC, cette violence des représentants du peuple pose la question de la culture politique et de l'exemple que donnent de tels agissements à la population.

"L'affrontement entre députés dépasse tout entendement", estime le politologue, François Nsenda Mukoka.

La représentante des Nations unies en RDC, Leila Zerrougui a condamné les incidents violents qui ont eu lieu ces derniers jours dans l'enceinte et autour du Palais du peuple à Kinshasa.

"Ces incidents constituent une atteinte inacceptable à l'État de droit et aux institutions congolaises", a ajouté la Mission de l'ONU en RDC.