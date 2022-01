Fact-checking : l’Afrique située au nord de l’Europe ?

Imaginez une carte où l’Afrique du Sud se retrouve au nord du continent et le Maghreb au Sud ! L’Afrique se retrouverait au Nord et l’Europe au sud de l’Afrique sur la mappemonde.

C’est bien un planisphère qui circule sur les réseaux sociaux présentant une carte de l’Afrique qui serait la vraie et qui était inconnue du grand public. Ce genre de publications est partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, avec autant de commentaires.

Dans un post sur Facebook, le compte educationsn.com s’exclame : "Voici la vraie carte de l’Afrique cachée aux Africains depuis 600 ans".

L’administrateur du compte fait savoir que l’actuelle mappemonde serait en défaveur de l’Afrique : "Grâce à cette carte à première vue anodine, l'Europe a réussi à installer dans la tête des Africains une acceptation de leur supposée supériorité. L'enfant africain qui regarde une carte géographique sur laquelle l'Europe est au-dessus et l'Afrique en dessous, intériorise l'infériorité africaine vis-à-vis de l'Europe".

Écouter l'audio 02:08 "Les cartes peuvent servir à la manipulation politique" (Jonathan Ndoutoume Ngom)

En réaction à cette publication, un internaute affirme que "Les Européens ont toujours donné une fausse image de l’Afrique…". Un autre internaute ajoute que la cartographie mondiale doit être revue dans sa globalité.

La carte de l’Afrique qui circule sur les réseaux sociaux est en effet différente de celle à laquelle nous avons été habitués jusqu’ici. Utilisé par Google Earth, le planisphère communément utilisé de nos jours a été réalisé selon la projection de Mercator. Le mathématicien-géographe flamand Gérard Mercator est à l’origine de cette carte du monde en 1569. Cette carte a été beaucoup utilisée dans le passé par les marins et explorateurs européens.

Lorsque l'on regarde le monde selon la projection de Mercator, l'Europe n'est pas seulement au sommet, elle est en plein centre, dans le point de mire du spectateur.

Les réseaux sociaux sont mis à contribution pour partager la carte qui montre l’Afrique au nord de l’Europe

Dans le passé, cependant, le monde n'était pas toujours représenté de cette façon.

Certaines cartes égyptiennes très anciennes plaçaient le sud en haut, tout comme certaines cartes chinoises.

À l'époque médiévale, un modèle de carte européenne courant plaçait l'Asie, ou l'Est, en haut de la carte. Les experts avancent différentes théories pour expliquer pourquoi il en était souvent ainsi, peut-être parce que le soleil se levait à l'est et qu'il était donc en haut, ou parce qu'on pensait que le jardin d'Eden se trouvait à l'est.

Au XIIe siècle, les cartes islamiques plaçaient souvent le sud en haut de la carte, l'Europe se trouvant à l'extrême droite. Cette orientation avait l'avantage de placer la ville sainte de l'Islam, La Mecque, au centre de la carte.

Une carte eurocentrée

La carte du monde

La mappemonde, selon la projection de Mercator est très eurocentrée.

Selon Gildas Boko, spécialiste de système d’information géographique, "En fonction des pays qui font leur carte, ils ont tendance à mettre leur pays, leur espace au centre".

Plusieurs pays ont ainsi à un moment donné de leur histoire esquissé une carte du monde qui les positionnait au centre.

Revenant sur l'idée de la convention cartographique "le nord est en haut", le géostratège camerounais Jean-Paul Pougala a récemment utilisé Facebook pour expliquer qu'il n'y a aucune raison logique ou scientifique pour qu'une direction particulière de la boussole soit toujours en haut.

Lorsque vous regardez la terre depuis l'espace, le concept de haut ou de bas a moins de sens, explique-t-il dans une publication en juillet.

"La terre est ronde et non verticale. L'Afrique peut être en dessous ou au-dessus de l'Europe selon l'angle d'observation", écrit Jean-Paul Pougala, directeur de l'Institut d'études géostratégiques (IEG) du Cameroun.

Hormis le fait qu'elle induit une carte eurocentrée, la projection de Mercator présente un autre inconvénient: elle déforme la taille des objets, en particulier ceux qui sont éloignés de l'équateur. Cela signifie que les continents et les pays situés vers les pôles sont massivement surdimensionnés.

Gildas Boko, enseignant visiteur à l’Université libre de Bruxelles note ainsi que les dimensions de l’Afrique, même si elles sont proches de la réalité, "semblent petites" par rapport aux autres parties du monde.

"Ce sont plutôt les dimensions des autres parties qui sont exagérées. On n’est pas favorisés, c’est clair", poursuit Gildas Boko.

L’Afrique ainsi apparaît 14 fois moins grande que le Groenland. La Belgique a l'air de faire la même taille que le Sénégal alors que ce dernier est plus de six fois plus grand.

Drapeau de l'Union africaine

L'Afrique avec sa vraie surface ?

Le cartographe allemand Arno Peters reprend ainsi en 1970 une ancienne projection faite par James Gall un siècle plus tôt : c’est la projection Gall-Peters. Elle aurait pour but de redonner à toutes les parties du monde leurs vraies dimensions, l’Afrique retrouverait alors sa vraie surface. Mais cette projection déforme la taille des pays et continents. La Terre étant sphérique et tridimensionnelle et les cartes étant plates et bidimensionnelles, il est pratiquement impossible qu'une version soit totalement exacte.

La carte qui circule sur les réseaux sociaux et qui place le sud en haut est une version inversée de la projection Gall-Peters. C'est également une version que de nombreux Africains (du moins ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux) aimeraient voir remplacer la projection standard de Mercator, avec l'Europe en son centre.

Selon Jonathan Ndoutoume Ngom, spécialiste de géopolitique et géostratégie, "les cartes peuvent servir à la manipulation politique".

Ses propos nous rappellent qu'il est difficile d'être objectif, même pour quelque chose d'aussi apparemment neutre que la géographie et la cartographie.