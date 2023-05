L'Otan renforce sa présence au Kosovo

L'Otan va déployer 700 soldats supplémentaires au Kosovo. Cette décision fait suite à plusieurs jours de troubles dans ce pays des Balkans, au sud-est de l'Europe. Une trentaine de soldats de l'Alliance ont été blessés ces derniers jours alors qu'ils tentaient d'empêcher des manifestants de s'approcher de bâtiments municipaux dans les villes du nord du Kosovo. Une nouvelle manifestation s'est tenue aujourd'hui.

Tout (re-)commence avec des immatriculations

Les tensions au Kosovo ont fait leur réapparition il y a environ six mois. Les autorités kosovares ont alors réclamé aux Serbes du pays de faire immatriculer leurs voitures au Kosovo – et non plus en Serbie – pour qu'elles aient des plaques kosovares.

Les Serbes, qui ne reconnaissent toujours pas officiellement l'indépendance du Kosovo, ont refusé ces exigences de Pristina. Pour protester contre les mesures de rétorsion annoncées par la police, ils ont alors retiré tous leurs ressortissants des institutions kosovares, en accord avec le président de la Serbie, Aleksandar Vučić.

Environ un tiers de la minorité serbe (120.000 personnes sur 1,8 million d'habitants) vit dans le nord du Kosovo. Cette communauté a décidé une nouvelle fois de boycotter les dernières élections locales, en avril. Mais lorsque les nouveaux élus, albanais, ont voulu prendre leurs fonctions, des militants serbes ont tenté d'accéder aux bâtiments municipaux pour protester.

Les Serbes réclament également le retrait des forces spéciales de police kosovares qu'ils considèrent comme illégitimes, ainsi que la libération de deux des leurs, interpellés lors des manifestations.

Les soldats de la KFOR tentent d'empêcher les affrontements à Zvecan Image : Bojan Slavkovic/AP/picture alliance

La présence de l'Otan au Kosovo

C'est en s'interposant qu'une trentaine de soldats de l'Otan ont été blessés, ainsi qu'une cinquantaine de manifestants.

Ces militaires de la mission Kfor sont stationnés au Kosovo depuis la fin de la guerre civile, en 1999. Leur déploiement a coïncidé avec le retrait des forces serbes du pays, en juin.

Les troupes de la Kfor, dont les effectifs ont culminé à 50.000 hommes, sont composées de soldats de pays membres de l'Union européenne, mais aussi de Macédoine du Nord, du Monténégro, du Royaume-Uni ainsi que de pays membres de l'Otan non-européens comme les Etats-Unis, le Canada et la Turquie (certains Etats qui ne sont pas membres de l'Alliance y contribuent également).

L'Union européenne appelle Serbes et Kosovars à "désamorcer les tensions immédiatement et sans condition". Bruxelles appelle les manifestants serbes à cesser leurs protestations et la police kosovare à se retirer des abords des bâtiments municipaux. L'UE est médiatrice depuis une décennie dans ce conflit.

Hier [30.05.23], le président serbe a rencontré les ambassadeurs de cinq puissances membres de l'Otan mais il a indiqué qu'il aurait aussi des consultations avec les diplomates chinois et russes, appuis de la Serbie.