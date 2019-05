Kenya : la Cour suprême se prononce sur l'interdiction de l’homosexualité

L’Eglise CAC dans la capitale kenyane. L’Eglise d’affirmation cosmopolite (CAC) est l’un des rares endroits au Kenya où la communauté LGBT peut se retrouver sans crainte.

À Nairobi, David Ochara est pasteur dans cette église, il explique pourquoi il appelle ses fidèles à prier jusqu’au verdict de la Cour suprême :

"Nous sommes une église ouverte pour tous ceux qui ne se sentent pas inclus ou pas bienvenus dans leur environnement. Nous leur disons : dieu vous aime pour ce que vous êtes."

Deux articles du code pénal kenyan criminalisent l’homosexualité. Une personne reconnue coupable d’aimer quelqu’un du même sexe encourt de cinq à 14 ans de prison, selon l’infraction, d’"expérience sexuelle contre-nature" à "pratiques indécentes entre mâles".

Contradiction avec les droits fondamentaux

Les peines entrent en contradiction avec les droits fondamentaux reconnus par la constitution de 2010.

Brian Macharia, porte-parole de la Coalition des gays et lesbiennes du Kenya (GALCK), fait partie de ceux qui ont lancé la pétition pour faire retirer les dispositions anti-homosexualité du code pénal.

"Ces textes nous apportent plein de problèmes. A cause d’eux, les personnes LGBT ne peuvent pas profiter de leur liberté d’association, pourtant garantie par la constitution."

Et c’est ce qu’attaquent les associations de défense des droits de l’Homme : la loi ne doit pas se retourner contre les citoyens du pays, les exposer à des violences voire des persécutions, donc les paragraphes incriminés sont anticonstitutionnels selon eux.

Caroline Tagny, coordinatrice Afrique de l’Ouest et Afrique centrale de la Coalition CAL pour les droits des lesbiennes d’Afrique, basée à Johannesburg estime que :

"Quand on étudie l’Afrique précoloniale, on se rend compte que l’homosexualité a toujours fait partie de nos cultures. C’est l’arrivée des colons, des Français, des Britanniques, et des religions issues du colonialisme, comme la chrétienté ou l’islam, qui ont introduit une criminalisation de l’homosexualité dans le continent."

Ils nourrissent beaucoup d’espoir

Les espoirs sont grands dans un pays où le toucher rectal, par la police, pour vérifier l’homosexualité soupçonnée de certains hommes, a été interdit en mars dernier.

En septembre 2018, le film kenyan "Rafiki" sur une histoire d’amour entre deux femmes a aussi été finalement autorisé à la projection, après avoir été interdit dans un premier temps.

D’où l’importance de l’avis rendu par la Cour suprême du Kenya. Celui-ci pourrait faire des émules sur le continent, où l’homophobie reste très virulente.

Une trentaine d'Etats africains considèrent toujours l’homosexualité illégale. En Mauritanie, au Soudan, dans le sud de la Somalie et dans le nord du Nigeria, elle est même passible de la peine de mort, au nom de la charia.

Le Tchad et l’Ouganda ont renforcé récemment la répression de l’homosexualité.

En revanche, l’Angola, le Mozambique et les Seychelles ont abandonné leurs lois anti-gays ces dernières années. Et l'Afrique du Sud, elle, autorise le mariage homosexuel.