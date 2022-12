Le nombre de migrants en hausse

Le 18 décembre 2022, c'était la Journée internationale des migrants placée sous le thème : "Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés". L'objectif est, autant que possible, de dissiper les préjugés et de sensibiliser l’opinion à la contribution des migrations dans les domaines économique, culturel et social.

Tous les ans, des millions de personnes dans le monde doivent fuir leur pays à cause des impacts dévastateurs des conflits, des maladies, des catastrophes naturelles et des changements climatiques.

L'interview de Monicka Peruffo

Fin 2021, 59,1 millions de personnes étaient déplacées internes (55 millions en 2020). La violence et les conflits ont étéresponsables de 53,2 millions de déplacements, tandis que 5,9 millions étaient dus à des catastrophes Selon le rapport 2022 sur l'état de la migration dans le monde.

Alors que certaines régions sont plus touchées que d'autres, aucune nation n'est épargnée par les risques de déplacement.

Écoutez Monicka Peruffo, spécialiste des questions migratoires au Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Au micro d'Eric Topona, elle revient d'abord sur l'importance des migrants.

