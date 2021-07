JO Tokyo 2020 : Marie Branser veut une médaille pour la RDC

Marie Branser porte les couleurs de la RDC dans la discipline Judo pour les moins de 78 kg. La native de Leipzig participe pour sa première fois aux Jeux Olympiques : "Un rêve devenu réalité et tout le travail acharné, la longue route minée d'obstacles... Tout en valait la peine !"a fait savoir la judokate de 29 ans. La double championne d’Afrique en titre, Madagascar en 2019 et au Sénégal en 2021, donne l'espoir à la RDC qui fait partie des pays africains n'ayant pas obtenu de médaille dans les Jeux Olympiques.

L'Afrique à la traine

Lors des JO de Brésil l'Afrique n'a obtenu que 45 médailles, soit 5% du total des médailles. Avec un total de 286 médailles, le continent africain est mal classé dans les Olympiades depuis 1956 date à laquelle beaucoup de pays africains ont pris part aux Olympiades de Melbourne en Australie. Toutefois, en Athlétisme, l'Afrique a raflé la majorité de ses médailles. Le Kenya est en tête au classement avec 86 médailles , suivi de l'Ethiopie 45. L'Afrique du Sud a 32 médailles à son actif essentiellement en natation. Parmi les causes, on peut parler du manque des sponsors pour les athlètes ce qui entraine une faible participation.

A lire aussi...JO Tokyo 2020 : Abdoulrazak Alfaga, le combattant du Niger

Les pays les plus titrés

Les Etats Unis sont en tête parmi les pays les plus titrés dans les JO d'été et d'hiver plus de 2700 médailles depuis les premières olympiades tenues en 1896, vient ensuite l'Allemagne avec 728 médailles aux JO d'été et 228 au JO d'hiver, puis la Grande Bretagne, la France.

A lire également...La Russie exclue des Jeux Olympiques pour quatre ans