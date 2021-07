JO Tokyo 2020 : Abdoulrazak Alfaga, le combattant du Niger

À 26 ans seulement, Abdoulrazak Issoufou Alfaga pourrait ramener de Tokyo la première médaille d'or de l'histoire du Niger. En 2016, il avait déjà réalisé une performance historique en décrochant une médaille d'argent dans la catégorie des poids lourds. Et depuis, le Nigérien a progressé, obtenant notamment le titre mondial en 2017.

En 2016, Abdoulrazak Issoufou Alfaga s'était qualifié pour la finale après avoir battu l'Ouzbek Dmitriy Shokin

Un perfectionnement en Allemagne

Dans ce sport de combat très spectaculaire, présent aux JO depuis 2000, le natif de Niamey fait quasiment figure d'exception, les médailles étant généralement trustées par les combattants asiatiques et européens.

C'est d'ailleurs en Europe, en Allemagne plus précisément, que Razak Alfaga s'entraîne maintenant depuis 2015. Au sein du club de Friedrichshafen, dans le sud du pays, non loin de la frontière suisse, le Nigérien s'entraîne avec d'autres combattants africains qui comme lui seront aux Jeux Olympiques. Signe que le sport, inventé en Corée du Sud dans les années 1940, devient de plus en plus populaire en Afrique.

Le projet d'un centre d'excellence au Niger

Malgré son exil européen, Razak Alfaga n'a pas oublié son pays natal, loin de là. Sur les réseaux sociaux, celui qui a été nommé ambassadeur de l'UNICEF en 2017 se montre très engagé dans le développement du sport au Niger. En novembre 2020, il s'est même rendu à Goudel, un quartier de Niamey, pour inaugurer un club de taekwondo à son nom. Son objectif, comme il l'a révélé sur Twitter, est de participer dans les années futures à la création d'un centre d'excellence de formation dans les sports de combats dans la capitale nigérienne.

Signe de sa constance au plus haut niveau et son implication dans le sport nigérien, comme en 2016, Razak Alfaga a été choisi pour porter le drapeau du Niger lors de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera au stade olympique de Tokyo ce vendredi.

Abdoulrazak Alfaga sera ensuite en lice pour le titre olympique le mercredi 27 juillet.