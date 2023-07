Jeux de la Francophonie : une grand-messe à Kinshasa

"Moi je suis content. Je vais aller voir comment ça se passe parce que c'est important. Je suis content c'est normal. Quand de tels jeux ça vient dans mon pays je dois être content. Nous aurons beaucoup de visiteurs ici ça me fait plaisir. Quand les visiteurs viennent ici, il y a de l'argent qui entre et ça va nous aider" dit au micro de la DW, Jean-Claude Bilomba, l'un des habitants de Kinshasa.

A quelques heures de l'ouverture des jeux, il est impatient d'acheter un billet.

Retransmission à la télévision

D'autres n'auront pas la chance d'aller sur les sites où vont se dérouler les jeux au stade des Martyrs. Mais ils suivront l'événement à travers les médias comme Julie Kikangala, étudiante à l'Université pédagogique nationale, l'UPN.

le président Felix Tshisekedi au stade lors d'un match de football des Léopards de la RDC Image : Giscard Kusema/Kommunikationsdienst kongolesische Präsidentschaft

"Les jeux de la francophonie, je vais suivre ça à travers la télévision. L'activité de jeux de la francophonie, c'est important parce que ça va faire la valeur de notre pays et aussi ça nous donnera un peu de poids par rapport à d'autres pays."

A Kinshasa, les Jeux de la Francophonie sont très attendus. En 2021, ils avaient été reportés à cause de la Covid, en 2022 parce que les travaux n'étaient pas prêts. Bienvenue Kitumbika, informaticien ne veut pas en rater une miette.

"C'est très important ces jeux sportifs et culturels. Ça m'intéresse parce qu'ils se passent dans mon pays. Je n'ai pas acheté de billet pour assister. On a des téléphones Android ça pourra m'aider de suivre ça sur internet en direct."

Enfin, ça y est !!!

Des jeux sportifs et culturels entachés tout de même par l'absence des athlètes canadiens, pour raisons de sécurité et de santé officiellement. La rwandaise Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, ne sera pas non plus présente, faute d'invitation selon sa porte-parole.