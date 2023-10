Soutien sans faille à Israël en Allemagne

La situation est toujours très tendue ce lundi soir en Israël et dans la bande de Gaza. "Nous allons changer le Moyen-Orient" a déclaré ce 9 octobre le Premier ministre de l'Etat hébreu, Benjamin Netanyahu, promettant de "vaincre" le Hamas. Un siège complet de la bande de Gaza a été ordonné par l'armée. L'approvisionnement en eau par les Israéliens a été coupé, il représente environ 10% des besoins en eau des Gazaouis. Le dernier bilan de ces attaques du Hamas et des répliques d'Israël s'élève à 1300 morts. Une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne doit se tenir ce mardi 10 octobre.

L'Allemagne suspend son aide au développement

Dans ce contexte, l'Allemagne a pris une décision importante ce lundi, avant même que l'Union européenne ne fasse de même quelques heures plus tard : elle suspend son aide au développement aux populations palestiniennes. Une décision provisoire mais qui en dit beaucoup sur les relations entre l'Allemagne et Israël et les réactions après les attaques du Hamas.

Des voix politiques unanimes

Depuis samedi et les premières roquettes du Hamas les réactions politiques sont unanimes. "Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette attaque contre Israël", a par exemple déclaré, Svenja Schulze, la ministre fédérale de la Coopération économique et du Développement. Cette réaction d'une ministre sociale-démocrate résume bien les déclarations des responsables politiques de tous bords, à gauche comme à droite. La quasi-totalité de l'échiquier politique allemand affiche un soutien sans faille à Israël.

Dès samedi soir, le drapeau israélien était projeté sur la porte de Brandebourg à Berlin Image : Fabian Sommer/dpa/picture alliance

Symboliquement, dimanche, les responsables écologistes, conservateurs, socio-démocrates et libéraux ont même publié une déclaration commune, fait très rare, condamnant le terrorisme du Hamas. Une organisation classée comme mouvement terroriste par l'Union européenne. Dès ce week-end aussi, la porte de Brandebourg, symbole de Berlin, était éclairée aux couleurs du drapeau israélien.

Le poids de l'histoire

De telles réactions s'expliquent par l'histoire : l'Etat d'Israël a été créé en 1948 après la seconde guerre mondiale et la Shoah, le génocide des juifs d'Europe, déclenchées par les nazis allemands. Depuis, l'Allemagne se sent une responsabilité particulière. Angela Merkel, l'ancienne chancelière, avait même déclaré : "la sécurité d'Israël fait partie de la raison d'Etat allemande". Déclaration qui s'est imposée dans la politique allemande. Cela figurait dimanche encore dans la déclaration commune des responsables politiques.

Réécouter → "Parler d'Israël... Un débat allemand" : Meron Mendel invité de Vu d'Allemagne

Au quotidien, l'Allemagne entretient des relations très étroites avec Israël : la République fédérale est l'un des premiers partenaires économiques de l'Etat hébreu en Europe. Les échanges culturels ou scolaires sont ausi nombreux. Cela ne signifie pas que Berlin soutient toujours la politique israélienne. L'Allemagne considère par exemple les colonies comme contraire au droit international. Mais tout cela explique en partie pourquoi l'Allemagne a suspendu provisoirement son aide au développement aux Palestiniens ce lundi, sans couper l'aide humanitaire.

Des rassemblements en solidarité avec Israël ce lundi

Depuis samedi, de nombreux rassemblements sont organisés en solidarité avec Israël en Allemagne Image : Boris Roessler/dpa/picture alliance

Dans le même temps, la police a annoncé avoir ouvert des enquêtes à Berlin après que des personnes ont "fêté" en pleine rue les attaques du Hamas samedi soir. Des comportements dénoncés jusqu'au plus haut sommet de l'Etat, par le président de la République allemande. "Nous ne pouvons tolérer que des personnes tentent de célébrer dans la rue les attaques brutales contre Israël", a dit , Frank Walter Steinmeier. "Ceux qui encouragent ce terrorisme ne se contentent pas de dénigrer les victimes, ils bafouent également la dignité humaine et notre constitution allemande. Un tel comportement me consterne. Il me dégoûte."

Ce lundi soir encore des rassemblement en solidarité avec Israël sont organisées dans plusieurs villes allemandes. Tout cela intervient alors que débute en Allemagne un mois de campagne et d'actions diverses contre l'antisémitisme. Une campagne annuelle prévue bien avant les événements de ces derniers jours.