75 ans d'Israël : une nation plus que jamais désunie

Israël s'apprête à célébrer son soixante quinzième anniversaire mais depuis ces quatre derniers mois, la société semble divisée comme jamais depuis la fondation de l'Etat, le 14 mai 1948.

Même si le gouvernement, soutenu par l'extrême droite, a un mandat clair depuis la dernière élection en novembre 2022, il est confronté à une résistance civile croissante.

Chaque samedi soir, des milliers de personnes se rassemblent dans les rues pour manifester contre le nouveau projet de réforme judiciaire. Ils estiment en effet que cette réforme fait peser une menace sur la démocratie.

Leurs opposants en revanche insistent sur le fait qu'il est nécessaire de limiter le pouvoir de la Cour suprême car ils considèrent que celle-ci en a trop.

Israël "à la croisée des chemins"

Il y a d'autres facteurs que la réforme controversée qui attisent les tensions au sein de la société israélienne.

Tomer Persico est chercheur à l'Institut Shalom Hartman, un centre de recherche et d'éducation basé à Jérusalem. Il estime ainsi qu'Israël semble d'être "à la croisée des chemins" :

"Différentes questions, qui ont été mis de côté ou ignorées pendant longtemps, remontent aujourd'hui à la surface : la sphère publique libérale et illibérale d'Israël, la relation entre la religion et l'Etat, la relation entre la majorité laïque et la minorité ultra-orthodoxe [qui sert] dans l'armée. Toutes ces questions font aujourd'hui l'objet d'un débat", explique-t-il.

Le premier ministre Benyamin Netanyahu Image : Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

Cette tension s'accompagne également d'un débat sur les concepts de la solution à un Etat, par opposition à la solution à deux Etats, du conflit israélo-palestinien.

Sur cette question, bien que les manifestants de gauche soient très déterminés, ceux-ci restent toutefois minoritaires dans le pays. Il y a une sorte de consensus aujourd'hui en Israël sur le fait qu'il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant à ce sujet que demeurer sur statu quo.

L'étude annuelle Israeli Democracy Index, réalisée en 2022 par le groupe de réflexion israélien non partisan, l'Institut israélien de la démocratie, a montré que jusqu'à soixante-quinze 75 % des Juifs israéliens, âgés de18 à 34 ans, s'identifiaient à la droite et de plus en plus en tant que religieux.

C'est une tendance qui, selon le rapport, s'est développée au cours de la dernière décennie et qui s'est également reflétée dans les résultats électoraux.