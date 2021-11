L'État d'Israël est un pays jeune, né en 1948, après la validation par l'ONU du plan de partage de la Palestine mandataire, en 1947. Sept décennies plus tard, son avenir reste incertain, sa légitimité contestée.

Israël compte plus de 8,5 millions d'habitants, aux trois quarts de religion juive, ce qui en fait le seul pays à majorité juive au monde. L'immigration a joué un grand rôle dans le développement démographique et politique du pays, façonné par des vagues successives de migrants venus d'ex-URSS, d'Europe, des États-Unis, mais aussi d'Afrique. Un tiers des habitants sont des Arabes israéliens. La cohabitation avec les Palestiniens et les relations avec les pays arabes voisins, qui contestent la légitimité de l'existence d'Israël ou remettent en cause les frontières du pays, ont donné lieu à des conflits récurrents, parfois régionaux. Israël est une démocratie parlementaire, la Knesset (le Parlement) est au cœur de la vie politique.